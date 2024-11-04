Шахтер отправился в Германию на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз
6 ноября в 4-м туре Лиги чемпионов украинская команда встретится со швейцарцами
Донецкий «Шахтер» отправился в немецкий город Гельзенкирхен на игру 4-го тура Лиги чемпионов, где команда встретится со швейцарским «Янг Бойз».
Фельтинс-Арена для донецкого клуба является номинально домашним стадионом. Открытая в 2001 году, эта арена является домашней площадкой для футбольного клуба «Шальке 04».
Донецкий «Шахтер» уже встречался с «Янг Бойз». Это произошло в Лиге чемпионов в сезоне 2016/17. Тогда в домашнем матче украинская команда выиграла со счетом 2:0. Голы в том матче забивали Бернард и Евгений Селезнев.
А вот в ответном матче дончане пропустили дважды и не смогли забить. В итоге судьбу победителя определяла серия послематчевых пенальти, в которой швейцарцы оказались сильнее.
Матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Янг Бойз» состоится 6 ноября. Начало игры запланировано на 19:45 по киевскому времени.
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