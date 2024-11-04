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Лига чемпионов
04 ноября 2024, 18:00 | Обновлено 04 ноября 2024, 18:10
593
0

Шахтер отправился в Германию на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз

6 ноября в 4-м туре Лиги чемпионов украинская команда встретится со швейцарцами

04 ноября 2024, 18:00 | Обновлено 04 ноября 2024, 18:10
593
0
Шахтер отправился в Германию на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз
ФК Шахтар

Донецкий «Шахтер» отправился в немецкий город Гельзенкирхен на игру 4-го тура Лиги чемпионов, где команда встретится со швейцарским «Янг Бойз».

Фельтинс-Арена для донецкого клуба является номинально домашним стадионом. Открытая в 2001 году, эта арена является домашней площадкой для футбольного клуба «Шальке 04».

Донецкий «Шахтер» уже встречался с «Янг Бойз». Это произошло в Лиге чемпионов в сезоне 2016/17. Тогда в домашнем матче украинская команда выиграла со счетом 2:0. Голы в том матче забивали Бернард и Евгений Селезнев.

А вот в ответном матче дончане пропустили дважды и не смогли забить. В итоге судьбу победителя определяла серия послематчевых пенальти, в которой швейцарцы оказались сильнее.

Матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Янг Бойз» состоится 6 ноября. Начало игры запланировано на 19:45 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Янг Бойз Шахтер - Янг Бойз
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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