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Италия
04 ноября 2024, 19:10 | Обновлено 04 ноября 2024, 19:26
181
0

Второй раз за сезон? Рома еще не определилась, что делать с тренером

Юрич продолжает работу

04 ноября 2024, 19:10 | Обновлено 04 ноября 2024, 19:26
181
0
Второй раз за сезон? Рома еще не определилась, что делать с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрич и Довбик

По информации La Gazzetta dello Sport, в понедельник наставник «Ромы» Иван Юрич не получил никаких сигналов о том, что он может быть уволен в ближайшее время.

Сегодня наставник спокойно провел тренировку, а руководство клуба готово дать специалисту еще один шанс, чтобы снова не менять наставника, которого назначили вместо Даниэле Де Росси только в сентябре.

Далее у римской команды до паузы на матчи сборных встречи с «Сент-Жиллуазом» в Лиге Европы и «Болоньей» в чемпионате Италии. Удачные результаты могут спасти Юрича.

Украинский бомбардир Артем Довбик, несмотря на нестабильную игру команды, забил в сезоне шесть голов.

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Иван Юрич Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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