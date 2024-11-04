Второй раз за сезон? Рома еще не определилась, что делать с тренером

По информации La Gazzetta dello Sport, в понедельник наставник «Ромы» Иван Юрич не получил никаких сигналов о том, что он может быть уволен в ближайшее время.

Сегодня наставник спокойно провел тренировку, а руководство клуба готово дать специалисту еще один шанс, чтобы снова не менять наставника, которого назначили вместо Даниэле Де Росси только в сентябре.

Далее у римской команды до паузы на матчи сборных встречи с «Сент-Жиллуазом» в Лиге Европы и «Болоньей» в чемпионате Италии. Удачные результаты могут спасти Юрича.

Украинский бомбардир Артем Довбик, несмотря на нестабильную игру команды, забил в сезоне шесть голов.