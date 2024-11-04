Лига чемпионов04 ноября 2024, 22:47 | Обновлено 04 ноября 2024, 23:06
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ВИДЕО. Шахтер улетел в Гельзенкирхен на поединок ЛЧ против Янг Бойз
На стадионе АуфШальке 6 ноября встретятся команды Шахтер и Янг Бойз
04 ноября 2024, 22:47 | Обновлено 04 ноября 2024, 23:06
133
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6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов.
В поединке на стадионе АуфШальке встретятся команды Шахтер (Украина) и Янг Бойз (Швейцария)
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Футболисты Шахтера самолетом отправились в Гельзенкирхен на поединок ЛЧ.
ВИДЕО. Шахтер улетел в Гельзенкирхен на поединок ЛЧ против Янг Бойз
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