6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов.

В поединке на стадионе АуфШальке встретятся команды Шахтер (Украина) и Янг Бойз (Швейцария)

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Футболисты Шахтера самолетом отправились в Гельзенкирхен на поединок ЛЧ.

ВИДЕО. Шахтер улетел в Гельзенкирхен на поединок ЛЧ против Янг Бойз