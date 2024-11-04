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Лига чемпионов
04 ноября 2024, 22:47 | Обновлено 04 ноября 2024, 23:06
133
1

ВИДЕО. Шахтер улетел в Гельзенкирхен на поединок ЛЧ против Янг Бойз

На стадионе АуфШальке 6 ноября встретятся команды Шахтер и Янг Бойз

04 ноября 2024, 22:47 | Обновлено 04 ноября 2024, 23:06
133
1
ВИДЕО. Шахтер улетел в Гельзенкирхен на поединок ЛЧ против Янг Бойз
УАФ

6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов.

В поединке на стадионе АуфШальке встретятся команды Шахтер (Украина) и Янг Бойз (Швейцария)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Футболисты Шахтера самолетом отправились в Гельзенкирхен на поединок ЛЧ.

ВИДЕО. Шахтер улетел в Гельзенкирхен на поединок ЛЧ против Янг Бойз

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Chicot
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