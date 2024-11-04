Лига чемпионов04 ноября 2024, 20:29 | Обновлено 04 ноября 2024, 20:55
108
0
ФОТО. Шахтер вылетел в Германию на матч Лиги чемпионов с Янг Бойз
6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене пройдет поединок 4-го тура ЛЧ
04 ноября 2024, 20:29 | Обновлено 04 ноября 2024, 20:55
108
0
6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов.
В поединке на стадионе АуфШальке встретятся команды Шахтер (Украина) и Янг Бойз (Швейцария)
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Футболисты Шахтера отправились самолетом на место поединка.
ФОТО. Шахтер вылетел в Германию на матч Лиги чемпионов с Янг Бойз
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 ноября 2024, 19:57 1
«Волков» может возглавить Клаудио Раньери или Роберто Манчини
Футбол | 03 ноября 2024, 20:20 9
Артем отличился в поединке 11-го тура чемпионата Италии и сделал счет 2:2
Футбол | 04.11.2024, 17:45
Футбол | 03.11.2024, 21:26
Бокс | 04.11.2024, 07:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.11.2024, 08:15 3
02.11.2024, 20:46
03.11.2024, 04:52
04.11.2024, 07:31 11
03.11.2024, 22:21
03.11.2024, 17:36 11
03.11.2024, 09:06 1