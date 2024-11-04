Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер вылетел в Германию на матч Лиги чемпионов с Янг Бойз
Лига чемпионов
04 ноября 2024, 20:29 | Обновлено 04 ноября 2024, 20:55
108
0

ФОТО. Шахтер вылетел в Германию на матч Лиги чемпионов с Янг Бойз

6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене пройдет поединок 4-го тура ЛЧ

04 ноября 2024, 20:29 | Обновлено 04 ноября 2024, 20:55
108
0
ФОТО. Шахтер вылетел в Германию на матч Лиги чемпионов с Янг Бойз
ФК Шахтер

6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов.

В поединке на стадионе АуфШальке встретятся команды Шахтер (Украина) и Янг Бойз (Швейцария)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Футболисты Шахтера отправились самолетом на место поединка.

ФОТО. Шахтер вылетел в Германию на матч Лиги чемпионов с Янг Бойз

По теме:
ПСВ – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пушич объявил заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз
Украинец не попал в заявку клуба на ЛЧ. Ребров его вызвал в сборную
Янг Бойз Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Янг Бойз переезд (перелет) фото
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Ромы 2 кандидата на замену Юрича. Один – автор невероятной сенсации
Футбол | 04 ноября 2024, 19:57 1
У Ромы 2 кандидата на замену Юрича. Один – автор невероятной сенсации
У Ромы 2 кандидата на замену Юрича. Один – автор невероятной сенсации

«Волков» может возглавить Клаудио Раньери или Роберто Манчини

ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
Футбол | 03 ноября 2024, 20:20 9
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны

Артем отличился в поединке 11-го тура чемпионата Италии и сделал счет 2:2

Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Футбол | 04.11.2024, 17:45
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Футбол | 03.11.2024, 21:26
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 04.11.2024, 07:47
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
03.11.2024, 08:15 3
Бокс
Тони Беллью назвал самую великую победу за всю историю бокса
Тони Беллью назвал самую великую победу за всю историю бокса
02.11.2024, 20:46
Бокс
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
03.11.2024, 04:52
Футбол
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
04.11.2024, 07:31 11
Футбол
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
03.11.2024, 22:21
Футбол
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
03.11.2024, 17:36 11
Футбол
«Это не бокс, а бизнес». Украинец назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это не бокс, а бизнес». Украинец назвал победителя реванша Усик – Фьюри
03.11.2024, 09:06 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем