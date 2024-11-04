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  4. В Испании снова перенесли матчи из-за наводнения. Каких клубов коснулось?
Испания
04 ноября 2024, 23:31 | Обновлено 04 ноября 2024, 23:49
74
0

В Испании снова перенесли матчи из-за наводнения. Каких клубов коснулось?

В Кубке Испании позже состоятся поединки Валенсии, Хетафе, Леванте и другие

04 ноября 2024, 23:31 | Обновлено 04 ноября 2024, 23:49
74
0
В Испании снова перенесли матчи из-за наводнения. Каких клубов коснулось?
Getty Images/Global Images Ukraine

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) перенесла некоторые матчи Кубка Испании из-за последствий большого наводнения в стране.

Официально объявлено о перенесении нескольких матчей 1/32 финала Кубка Испании. Новые даты для матчей уже определены для таких поединков:

  • Парла Эскуэла – Валенсия, Манисес – Хетафе (26 ноября)
  • Понтеведра – Леванте (19 ноября)
  • Эхеа – Эркулес (14 ноября)

Новая дата матча Хове Эспаньол – Реал Сосьедад будет объявлена ​​позже.

Ранее RFEF перенесла матчи 12-го тура Ла Лиги: Валенсия – Реал, Вильярреал – Райо Вальекано.

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Кубок Испании по футболу перенос матчей Валенсия Хетафе Леванте Эркулес погода (дождь, снег, ветер, туман) Реал Сосьедад Королевская федерация футбола Испании (RFEF) наводнение
Николай Степанов Источник: RFEF
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