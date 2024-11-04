В Испании снова перенесли матчи из-за наводнения. Каких клубов коснулось?

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) перенесла некоторые матчи Кубка Испании из-за последствий большого наводнения в стране.

Официально объявлено о перенесении нескольких матчей 1/32 финала Кубка Испании. Новые даты для матчей уже определены для таких поединков:

Парла Эскуэла – Валенсия, Манисес – Хетафе (26 ноября)

Понтеведра – Леванте (19 ноября)

Эхеа – Эркулес (14 ноября)

Новая дата матча Хове Эспаньол – Реал Сосьедад будет объявлена ​​позже.

Ранее RFEF перенесла матчи 12-го тура Ла Лиги: Валенсия – Реал, Вильярреал – Райо Вальекано.