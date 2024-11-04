Испания04 ноября 2024, 23:31 | Обновлено 04 ноября 2024, 23:49
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В Испании снова перенесли матчи из-за наводнения. Каких клубов коснулось?
В Кубке Испании позже состоятся поединки Валенсии, Хетафе, Леванте и другие
04 ноября 2024, 23:31 | Обновлено 04 ноября 2024, 23:49
74
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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) перенесла некоторые матчи Кубка Испании из-за последствий большого наводнения в стране.
Официально объявлено о перенесении нескольких матчей 1/32 финала Кубка Испании. Новые даты для матчей уже определены для таких поединков:
- Парла Эскуэла – Валенсия, Манисес – Хетафе (26 ноября)
- Понтеведра – Леванте (19 ноября)
- Эхеа – Эркулес (14 ноября)
Новая дата матча Хове Эспаньол – Реал Сосьедад будет объявлена позже.
Ранее RFEF перенесла матчи 12-го тура Ла Лиги: Валенсия – Реал, Вильярреал – Райо Вальекано.
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