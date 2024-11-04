Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пушич объявил заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз
Лига чемпионов
04 ноября 2024, 19:25 | Обновлено 04 ноября 2024, 20:26
1493
11

Пушич объявил заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз

Матч состоится 6 октября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене

04 ноября 2024, 19:25 | Обновлено 04 ноября 2024, 20:26
1493
11
Пушич объявил заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз
ФК Шахтер

6 октября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов.

В поединке на стадионе АуфШальке встретятся команды «Шахтер» (Украина) и «Янг Бойз» (Швейцария)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Шахтер» начал Лигу чемпионов неудачно и имеет лишь 1 очко (29-е место), сыграв вничью с «Болоньей» (0:0) и проиграв «Аталанте» (0:3) и «Арсеналу» (0:1).

«Янг Бойз» уступил во всех трех матчах (против «Астон Виллы» 0:3, «Барселоны» 0:5 и «Интера» 0:1) и занимает 34-е место среди 36 команд.

Главный тренер донецкого коллектива Марино Пушич определил заявку команды на этот матч.

По теме:
ПСВ – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Шахтер вылетел в Германию на матч Лиги чемпионов с Янг Бойз
Украинец не попал в заявку клуба на ЛЧ. Ребров его вызвал в сборную
Шахтер Донецк Янг Бойз Лига чемпионов заявка Шахтер - Янг Бойз Марино Пушич заявки на Лигу чемпионов
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Футбол | 03 ноября 2024, 22:21 0
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил

3 ноября римляне проиграли Вероне со счетом 2:3 в 11-м туре Серии А 2024/25

Против ветра. Кривбасс и Рух поделили очки в Кривом Роге
Футбол | 04 ноября 2024, 17:30 6
Против ветра. Кривбасс и Рух поделили очки в Кривом Роге
Против ветра. Кривбасс и Рух поделили очки в Кривом Роге

Команды обменялись голами и большим количеством мелких фолов

Алексей СИЧ: «Ничья на выезде против Кривбасса - неплохой результат»
Футбол | 04.11.2024, 19:47
Алексей СИЧ: «Ничья на выезде против Кривбасса - неплохой результат»
Алексей СИЧ: «Ничья на выезде против Кривбасса - неплохой результат»
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Футбол | 03.11.2024, 21:26
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Футбол | 04.11.2024, 08:38
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
интересно, лавочник Палмейраса купленный  за 15 лямов, будет играть?
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Віктор Коробка
  Бажаю Шахтарю вдалої гри та гарного підсумку.
  Сподіваюсь, що в графі "нападники" після зимової паузи буде більше гравців, чим у графі "воротарі", і ці гравці будуть не гірші, а кращі за тих, хто є зараз.
Ответить
0
Tower Bridge
Последние всегда опасны, как Динама
Ответить
-2
ILLUMINATOR
Проиграют
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЕР  НА ИЗИ АУДСАЙДЕРА ШВЕЙЦАРЕЕ ПАБЕДИТ КАК В 2016 ГАДУ   
Ответить
-3
Pavel_i_CO
Останній шанс для Юзівки заробити очко)
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони Беллью назвал самую великую победу за всю историю бокса
Тони Беллью назвал самую великую победу за всю историю бокса
02.11.2024, 20:46
Бокс
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
02.11.2024, 19:18 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
04.11.2024, 07:13 2
Бокс
Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
03.11.2024, 08:33
Бокс
У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити
У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити
02.11.2024, 19:45 10
Футбол
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
03.11.2024, 09:42 15
Футбол
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
03.11.2024, 04:52
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
03.11.2024, 08:15 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем