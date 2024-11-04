Пушич объявил заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз
Матч состоится 6 октября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене
6 октября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов.
В поединке на стадионе АуфШальке встретятся команды «Шахтер» (Украина) и «Янг Бойз» (Швейцария)
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«Шахтер» начал Лигу чемпионов неудачно и имеет лишь 1 очко (29-е место), сыграв вничью с «Болоньей» (0:0) и проиграв «Аталанте» (0:3) и «Арсеналу» (0:1).
«Янг Бойз» уступил во всех трех матчах (против «Астон Виллы» 0:3, «Барселоны» 0:5 и «Интера» 0:1) и занимает 34-е место среди 36 команд.
Главный тренер донецкого коллектива Марино Пушич определил заявку команды на этот матч.
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