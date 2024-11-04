Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует с Александрией, Шахтер вошел в топ-3
В уик-энд Динамо разгромило Ингулец, Шахтер одержал победу над Черноморцем
С 2 до 4 ноября прошли матчи 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
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Киевское Динамо разгромило Ингулец (5:2) и продолжает удерживать лидирующую позицию (29 очков).
Второй идет Александрия, набрав столько же очков после победы над Полесьем (1:0).
В топ-3 вошел донецкий Шахтер после победы над Черноморцем (2:1). Горняки отстают от дуэта лидеров на 6 баллов.
В лидирующую группу входят: Динамо (29 очков), Александрия (29), Шахтер (23), Полесье (22).
Внизу турнирной таблицы находятся Оболонь (6 пунктов) и Ингулец (5).
Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ УПЛ. 12-й тур
🔹 2 ноября (суббота)
- 15:30. Карпаты – Левый Берег – 3:0
- 18:00. Шахтер – Черноморец – 2:1
🔹 3 ноября (воскресенье)
- 13:00. Ворскла – Колос – 0:1
- 15:30. Александрия – Полесье – 1:0
- 18:00. Динамо – Ингулец – 5:2
🔹 4 ноября (понедельник)
- 13:00. Оболонь – Верес – 0:0
- 15:30. Кривбасс – Рух – 1:1
- 18:00. Заря – ЛНЗ – 1:2
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|11
|9
|2
|0
|27 - 8
|29
|2
|Александрия
|11
|9
|2
|0
|18 - 7
|29
|3
|Шахтер Донецк
|11
|7
|2
|2
|28 - 11
|23
|4
|Полесье
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|5
|Карпаты Львов
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|6
|Кривбасс
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|7
|ЛНЗ Черкассы
|12
|5
|3
|4
|15 - 17
|18
|8
|Рух Львов
|11
|3
|6
|2
|16 - 7
|15
|9
|Заря
|12
|5
|0
|7
|12 - 14
|15
|10
|Верес
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|11
|Черноморец
|12
|3
|3
|6
|8 - 13
|12
|12
|Колос К
|12
|2
|6
|4
|7 - 9
|12
|13
|Ворскла
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|14
|Левый берег
|12
|2
|2
|8
|4 - 17
|8
|15
|Оболонь
|12
|1
|3
|8
|5 - 26
|6
|16
|Ингулец
|12
|0
|5
|7
|9 - 23
|5
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