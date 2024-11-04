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Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 21:30 | Обновлено 04 ноября 2024, 21:41
576
0

Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует с Александрией, Шахтер вошел в топ-3

В уик-энд Динамо разгромило Ингулец, Шахтер одержал победу над Черноморцем

04 ноября 2024, 21:30 | Обновлено 04 ноября 2024, 21:41
576
0
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует с Александрией, Шахтер вошел в топ-3
ФК Динамо

С 2 до 4 ноября прошли матчи 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо разгромило Ингулец (5:2) и продолжает удерживать лидирующую позицию (29 очков).

Второй идет Александрия, набрав столько же очков после победы над Полесьем (1:0).

В топ-3 вошел донецкий Шахтер после победы над Черноморцем (2:1). Горняки отстают от дуэта лидеров на 6 баллов.

В лидирующую группу входят: Динамо (29 очков), Александрия (29), Шахтер (23), Полесье (22).

Внизу турнирной таблицы находятся Оболонь (6 пунктов) и Ингулец (5).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 12-й тур

🔹 2 ноября (суббота)

  • 15:30. Карпаты – Левый Берег – 3:0
  • 18:00. Шахтер – Черноморец – 2:1

🔹 3 ноября (воскресенье)

  • 13:00. Ворскла – Колос – 0:1
  • 15:30. Александрия – Полесье – 1:0
  • 18:00. Динамо – Ингулец – 5:2

🔹 4 ноября (понедельник)

  • 13:00. Оболонь – Верес – 0:0
  • 15:30. Кривбасс – Рух – 1:1
  • 18:00. Заря – ЛНЗ – 1:2

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 11 9 2 0 27 - 8 29
2 Александрия 11 9 2 0 18 - 7 29
3 Шахтер Донецк 11 7 2 2 28 - 11 23
4 Полесье 11 6 4 1 19 - 8 22
5 Карпаты Львов 12 5 3 4 15 - 14 18
6 Кривбасс 11 5 3 3 12 - 10 18
7 ЛНЗ Черкассы 12 5 3 4 15 - 17 18
8 Рух Львов 11 3 6 2 16 - 7 15
9 Заря 12 5 0 7 12 - 14 15
10 Верес 12 2 6 4 12 - 16 12
11 Черноморец 12 3 3 6 8 - 13 12
12 Колос К 12 2 6 4 7 - 9 12
13 Ворскла 12 2 4 6 11 - 18 10
14 Левый берег 12 2 2 8 4 - 17 8
15 Оболонь 12 1 3 8 5 - 26 6
16 Ингулец 12 0 5 7 9 - 23 5
Полная таблица

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов статистические расклады ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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