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  4. Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Испания
04 ноября 2024, 00:44 |
276
0

Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант

Лукас Шевалье вскоре станет игроком «Реала»

04 ноября 2024, 00:44 |
276
0
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Realmadridexclusivo

Мадридский «Реал» рассчитывает приобрести еще одного голкипера.

По информации мадридских СМИ, главный скаут «королевского клуба» Джуни Калафат советует «сливочным» обратить внимание на голкипера «Лилля» Лукаса Шевалье. Калафат убеждает руководство «королевского клуба», что именно Шевалье должен стать потенциальной заменой Тибо Куртуа, а не украинский вратарь Андрей Лунин.

Ранее стало известно, что португальский гранд «Порту» готов предложить за Лунина 20 миллионов евро. Лунин провел в этом сезоне за «Реал» три матча и пропустил пять голов, отыграв один поединок на ноль.

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Лилль Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин трансферы Ла Лиги Лукас Шевалье
Дмитро Олійник Источник: Realmadridexclusivo
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