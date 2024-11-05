Два удаления. Лацио переиграл Кальяри и вошел в топ-5, опередив Юве

В матче 11-го тура чемпионата Италии «Лацио» на своем поле обыграл «Кальяри» (2:1).

Счет во встрече открыл нападающий римлян Булайе Диа на 2-й минуте игры. Гостям удалось сравнять счет перед перерывом благодаря голу Зито Лувумбу.

Однако во втором тайме единственный гол забил форвард «Лацио» Маттиа Дзакканьи, реализовавший пенальти на 76-й минуте.

«Кальяри» остался в меньшинстве после того, как на 78-й минуте Ерри Мина и Мишель Адопо получили по второй желтой карточке, из-за чего команда доигрывала матч вдевятером.

Лацио опередил Ювентус и вошел в топ-5 чемпионата Италии (22 очка).

Лидеры: Наполи (25), Интер (24), Аталанта, Фиорентина, Лацио (22), Ювентус (21), Милан (17).

Серия А. 11-й тур, 3 ноября

Лацио – Кальяри – 2:1

Голы: Диа, 2, Дзакканьи, 76 (пен) – Лувумбу, 41

Удаления: Мина, 78, Адопо, 78 (оба – Кальяри)

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