Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два удаления. Лацио переиграл Кальяри и вошел в топ-5, опередив Юве
Чемпионат Италии
Лацио
04.11.2024 21:45 – FT 2 : 1
Кальяри
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
05 ноября 2024, 00:23 | Обновлено 05 ноября 2024, 00:37
44
0

Два удаления. Лацио переиграл Кальяри и вошел в топ-5, опередив Юве

Гости доигрывали матч вдевятером из-за вторых желтых карточек

05 ноября 2024, 00:23 | Обновлено 05 ноября 2024, 00:37
44
0
Два удаления. Лацио переиграл Кальяри и вошел в топ-5, опередив Юве
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 11-го тура чемпионата Италии «Лацио» на своем поле обыграл «Кальяри» (2:1).

Счет во встрече открыл нападающий римлян Булайе Диа на 2-й минуте игры. Гостям удалось сравнять счет перед перерывом благодаря голу Зито Лувумбу.

Однако во втором тайме единственный гол забил форвард «Лацио» Маттиа Дзакканьи, реализовавший пенальти на 76-й минуте.

«Кальяри» остался в меньшинстве после того, как на 78-й минуте Ерри Мина и Мишель Адопо получили по второй желтой карточке, из-за чего команда доигрывала матч вдевятером.

Лацио опередил Ювентус и вошел в топ-5 чемпионата Италии (22 очка).

Лидеры: Наполи (25), Интер (24), Аталанта, Фиорентина, Лацио (22), Ювентус (21), Милан (17).

Серия А. 11-й тур, 3 ноября

Лацио – Кальяри – 2:1

Голы: Диа, 2, Дзакканьи, 76 (пен) – Лувумбу, 41

Удаления: Мина, 78, Адопо, 78 (оба – Кальяри)

Видео голов и обзор матча

События матча

78’
Мишель Ндари Адопо (Кальяри) получает красную карточку.
78’
Ерри Мина (Кальяри) получает красную карточку.
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Зиту Лувумбу (Кальяри).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Лацио).
По теме:
Быстрый гол. Сельта переиграла Хетафе и вошла в топ-10 Ла Лиги
Дебют Балотелли, неудача Фабрегаса. Дженоа без Малиновского обыграл Парму
Единогласный выбор СМИ. Довбик – лучший игрок Ромы в матче с Вероной
Лацио Кальяри чемпионат Италии по футболу Серия A Булайе Диа Маттиа Дзакканьи видео голов и обзор Ерри Мина удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фулхэм в матче-триллере вырвал победу в дерби. Украинец сыграл 6 минут
Футбол | 05 ноября 2024, 00:03 0
Фулхэм в матче-триллере вырвал победу в дерби. Украинец сыграл 6 минут
Фулхэм в матче-триллере вырвал победу в дерби. Украинец сыграл 6 минут

Состоялся заключительный матч 10-го тура АПЛ

Пушич объявил заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз
Футбол | 04 ноября 2024, 19:25 90
Пушич объявил заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз
Пушич объявил заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз

Матч состоится 6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене

Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций
Футбол | 04.11.2024, 14:08
Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций
Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций
Боб Арум назвал величайшего боксера нынешней эры. Многих удивил
Бокс | 04.11.2024, 02:33
Боб Арум назвал величайшего боксера нынешней эры. Многих удивил
Боб Арум назвал величайшего боксера нынешней эры. Многих удивил
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
Бокс | 04.11.2024, 09:40
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
03.11.2024, 08:15 3
Бокс
«Это не бокс, а бизнес». Украинец назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это не бокс, а бизнес». Украинец назвал победителя реванша Усик – Фьюри
03.11.2024, 09:06 1
Бокс
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
03.11.2024, 21:26 4
Футбол
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
03.11.2024, 04:52
Футбол
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
03.11.2024, 09:08 1
Бокс
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
03.11.2024, 17:36 11
Футбол
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
03.11.2024, 22:21
Футбол
Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
03.11.2024, 08:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем