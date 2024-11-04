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  4. Аморим выбрал новую звезду для Манчестер Юнайтед. Цена – более 100 млн евро
Англия
04 ноября 2024, 23:08 |
771
3

Аморим выбрал новую звезду для Манчестер Юнайтед. Цена – более 100 млн евро

Португальский наставник хочет видеть в команде Хвичу Кварацхелию

04 ноября 2024, 23:08 |
771
3
Аморим выбрал новую звезду для Манчестер Юнайтед. Цена – более 100 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Новоиспеченный наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим выбрал нового звездного игрока для команды.

По информации CaughtOffside, португалец убеждает руководство «красных дьяволов» подписать звезду «Наполи» Хвичу Кварацхелию. Этот трансфер может обойтись «красным дьяволам» более чем в 100 миллионов евро. Кварацхелия вел переговоры по новому контракту с «Наполи», но они зашли в тупик, таким образом лидер Серии А может рассмотреть уход грузина за солидную сумму.

В этом сезоне Кварацхелия провел за «Наполи» в Серии А 11 матчей, в которых забил пять голов и отдал две передачи.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона», французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Ливерпуль» интересуются грузинским вингером итальянского «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

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Хвича Кварацхелия Рубен Аморим трансферы Серии A трансферы АПЛ трансферы Наполи Манчестер Юнайтед
Дмитро Олійник Источник: Caughtoffside
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Комментарии 3
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_Quantum19_
Ну, звісно, "вони зайшли у глухий клуб"...
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MaximusOne
Це реально топ можливе придбання з ринку 👍 Просто купити трійку Кварацхелія, Осміхен, Сеско, і можна закрити тему нападу на пару років.
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