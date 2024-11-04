Аморим выбрал новую звезду для Манчестер Юнайтед. Цена – более 100 млн евро

Новоиспеченный наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим выбрал нового звездного игрока для команды.

По информации CaughtOffside, португалец убеждает руководство «красных дьяволов» подписать звезду «Наполи» Хвичу Кварацхелию. Этот трансфер может обойтись «красным дьяволам» более чем в 100 миллионов евро. Кварацхелия вел переговоры по новому контракту с «Наполи», но они зашли в тупик, таким образом лидер Серии А может рассмотреть уход грузина за солидную сумму.

В этом сезоне Кварацхелия провел за «Наполи» в Серии А 11 матчей, в которых забил пять голов и отдал две передачи.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона», французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Ливерпуль» интересуются грузинским вингером итальянского «Наполи» Хвичей Кварацхелией.