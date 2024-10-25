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  4. Барселона и ПСЖ интересуются звездой Серии А. Есть еще один топ-претендент
Италия
25 октября 2024, 12:59 |
395
0

Барселона и ПСЖ интересуются звездой Серии А. Есть еще один топ-претендент

«Ливерпуль» также готов побороться за Хвичу Кварацхелию с «Наполи»

25 октября 2024, 12:59 |
395
0
Барселона и ПСЖ интересуются звездой Серии А. Есть еще один топ-претендент
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Каталонская «Барселона», французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Ливерпуль» интересуются грузинским вингером итальянского «Наполи» Хвичей Кварацхелией, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, большие шансы на подписание 23-летнего футболиста имеют каталонцы и парижане, ведь для «красных» игрок не является основным вариантом для усиления атаки.

В сезоне 2024/25 Хвича Кварацхелия провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хвичей Кварацхелией интересуется мадридский «Реал».

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Хвича Кварацхелия Наполи Барселона Ливерпуль ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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