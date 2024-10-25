Барселона и ПСЖ интересуются звездой Серии А. Есть еще один топ-претендент
«Ливерпуль» также готов побороться за Хвичу Кварацхелию с «Наполи»
Каталонская «Барселона», французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Ливерпуль» интересуются грузинским вингером итальянского «Наполи» Хвичей Кварацхелией, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, большие шансы на подписание 23-летнего футболиста имеют каталонцы и парижане, ведь для «красных» игрок не является основным вариантом для усиления атаки.
В сезоне 2024/25 Хвича Кварацхелия провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Хвичей Кварацхелией интересуется мадридский «Реал».
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