Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти назвал суперзвезду Реала самой большой проблемой в команде
Испания
04 ноября 2024, 22:49 |
2087
5

Анчелотти назвал суперзвезду Реала самой большой проблемой в команде

Наставник «Реала» Карло Анчелотти недоволен игрой Мбаппе

04 ноября 2024, 22:49 |
2087
5
Анчелотти назвал суперзвезду Реала самой большой проблемой в команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиана Мбаппе и Карло Анчелотти

Наставник «Реала» Карло Анчелотти недоволен игрой звездного новичка команды Килиана Мбаппе.

По информации Givemesport, наставник «сливочных» требовал большего от Мбаппе в разных матчах этого сезона. Итальянец был разочарован недостатком усилий француза в защите. Неспособность суперзвезды помочь своим товарищам по команде, когда он не владеет мячом, была особенно заметна в матче с «Барселоной». С тех пор Анчелотти называет Мбаппе «самой большой проблемой» «Реала» – все из-за дисбаланса, который принес команде приход Килиана.

В этом сезоне в Ла Лиге Мбаппе провел за «Реал» десять матчей и забил шесть голов. Ранее Мбаппе побил антирекорд по офсайдам в матче «Реал» – «Барселона».

По теме:
Суперзвезда Реала может побить трансферный рекорд. Кто дает €300 млн?
Мичел рассказал, успеет ли восстановиться Цыганков до игр сборной Украины
Скоро может состояться 200-миллионный трансфер от Реала. Но есть условие
Килиан Мбаппе Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию
Футбол | 04 ноября 2024, 15:25 6
Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию
Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию

Подошел к завершению ЧМ-2024 U-17 среди женщин

Разные таймы. ЛНЗ в Киеве вырвал победу у Зари
Футбол | 04 ноября 2024, 19:52 13
Разные таймы. ЛНЗ в Киеве вырвал победу у Зари
Разные таймы. ЛНЗ в Киеве вырвал победу у Зари

Черкасская команда проявила волю, не позволив луганчанам сохранить победный счет

Аморим выбрал новую звезду для Манчестер Юнайтед. Цена – более 100 млн евро
Футбол | 04.11.2024, 23:08
Аморим выбрал новую звезду для Манчестер Юнайтед. Цена – более 100 млн евро
Аморим выбрал новую звезду для Манчестер Юнайтед. Цена – более 100 млн евро
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
Бокс | 04.11.2024, 09:40
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Футбол | 04.11.2024, 17:45
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Поміняйте його на Мудрика в Челсі)))
Ответить
+1
Serhii P.
давно всі писали: а навіщо "Реалу" Мбаппе?
Ответить
+1
AndiM
Пообіцяйте йому собак і дітей(як на вечірках п.дідді) після матчів, і побачите його у всій " красі".
Ответить
0
Diesel
Папа сам пищав що йому треба саме Мбаппе. А зараз втикає задню. Все просто Папа публічна людина і треба щось базікать в пресу
Ответить
0
Diesel
ото ще у Карло пробрема))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 9
Футбол
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
03.11.2024, 21:34 1
Теннис
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
04.11.2024, 07:47
Бокс
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
04.11.2024, 07:31 12
Футбол
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
03.11.2024, 04:52
Футбол
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
03.11.2024, 09:08 1
Бокс
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
03.11.2024, 09:42 15
Футбол
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
03.11.2024, 22:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем