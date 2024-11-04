Анчелотти назвал суперзвезду Реала самой большой проблемой в команде
Наставник «Реала» Карло Анчелотти недоволен игрой Мбаппе
Наставник «Реала» Карло Анчелотти недоволен игрой звездного новичка команды Килиана Мбаппе.
По информации Givemesport, наставник «сливочных» требовал большего от Мбаппе в разных матчах этого сезона. Итальянец был разочарован недостатком усилий француза в защите. Неспособность суперзвезды помочь своим товарищам по команде, когда он не владеет мячом, была особенно заметна в матче с «Барселоной». С тех пор Анчелотти называет Мбаппе «самой большой проблемой» «Реала» – все из-за дисбаланса, который принес команде приход Килиана.
В этом сезоне в Ла Лиге Мбаппе провел за «Реал» десять матчей и забил шесть голов. Ранее Мбаппе побил антирекорд по офсайдам в матче «Реал» – «Барселона».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подошел к завершению ЧМ-2024 U-17 среди женщин
Черкасская команда проявила волю, не позволив луганчанам сохранить победный счет