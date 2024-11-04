Шахтер Донецк

Шахтер – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
6 октября в 19:45 пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов
6 октября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов.
В поединке на стадионе АуфШальке встретятся команды Шахтер (Украина) и Янг Бойз (Швейцария)
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Шахтер начал Лигу чемпионов неудачно и имеет лишь 1 очко (29-е место), сыграв вничью с Болоньей (0:0) и проиграв Аталанте (0:3) и Арсеналу (0:1).
Янг Бойз уступил во всех трех матчах (против Астон Виллы 0:3, Барселоны 0:5 и Интера 0:1) и занимает 34-е место среди 36 команд.
Аутсайдеры Лиги чемпионов после трех туров
Шахтер – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO
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