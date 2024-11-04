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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
06.11.2024 19:45 - : -
Янг Бойз
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Лига чемпионов
04 ноября 2024, 06:34 | Обновлено 04 ноября 2024, 06:36
77
0

Шахтер – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 октября в 19:45 пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов

04 ноября 2024, 06:34 | Обновлено 04 ноября 2024, 06:36
77
0
Шахтер – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

6 октября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов.

В поединке на стадионе АуфШальке встретятся команды Шахтер (Украина) и Янг Бойз (Швейцария)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер начал Лигу чемпионов неудачно и имеет лишь 1 очко (29-е место), сыграв вничью с Болоньей (0:0) и проиграв Аталанте (0:3) и Арсеналу (0:1).

Янг Бойз уступил во всех трех матчах (против Астон Виллы 0:3, Барселоны 0:5 и Интера 0:1) и занимает 34-е место среди 36 команд.

Аутсайдеры Лиги чемпионов после трех туров

Шахтер – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO

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Шахтер Донецк смотреть онлайн Лига чемпионов Шахтер - Янг Бойз Янг Бойз
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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