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  4. У Ромы 2 кандидата на замену Юрича. Один – автор невероятной сенсации
Италия
04 ноября 2024, 19:57 |
2037
2

У Ромы 2 кандидата на замену Юрича. Один – автор невероятной сенсации

«Волков» может возглавить Клаудио Раньери или Роберто Манчини

04 ноября 2024, 19:57 |
2037
2
У Ромы 2 кандидата на замену Юрича. Один – автор невероятной сенсации
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Римская «Рома» уже в ближайшее время уволит главного тренера Ивана Юрича из-за неудовлетворительных результатов.

По информации Fichajes, римский клуб рассматривает только двух кандидатов на замену Юричу – это итальянские тренеры Роберто Манчини и Клаудио Раньери. Последним место работы Роберто Манчини была сборная Италии, а Раньери в прошлом сезоне тренировал «Кальяры».

Раньери, который создал одну из главных сенсаций в истории футбола, выиграв АПЛ с «Лестером», уже тренировал «Рому» с 2009 по 2011 и в 2019 году.

Ранее главный тренер «Ромы» Иван Юрич высказался о поражении в матче против «Вероны».

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Лэмпард, Раньери и остальные. Названы кандидаты на смену Ивана Юрича
Клаудио Раньери Роберто Манчини Рома Рим Иван Юрич отставка назначение тренера Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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Harun Bakircioğlu
Липпи, Липпи давайте или Ариго Сакки
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vitaha33
Манчіні однозначно
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