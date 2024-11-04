У Ромы 2 кандидата на замену Юрича. Один – автор невероятной сенсации

Римская «Рома» уже в ближайшее время уволит главного тренера Ивана Юрича из-за неудовлетворительных результатов.

По информации Fichajes, римский клуб рассматривает только двух кандидатов на замену Юричу – это итальянские тренеры Роберто Манчини и Клаудио Раньери. Последним место работы Роберто Манчини была сборная Италии, а Раньери в прошлом сезоне тренировал «Кальяры».

Раньери, который создал одну из главных сенсаций в истории футбола, выиграв АПЛ с «Лестером», уже тренировал «Рому» с 2009 по 2011 и в 2019 году.

Ранее главный тренер «Ромы» Иван Юрич высказался о поражении в матче против «Вероны».