У Ромы 2 кандидата на замену Юрича. Один – автор невероятной сенсации
«Волков» может возглавить Клаудио Раньери или Роберто Манчини
Римская «Рома» уже в ближайшее время уволит главного тренера Ивана Юрича из-за неудовлетворительных результатов.
По информации Fichajes, римский клуб рассматривает только двух кандидатов на замену Юричу – это итальянские тренеры Роберто Манчини и Клаудио Раньери. Последним место работы Роберто Манчини была сборная Италии, а Раньери в прошлом сезоне тренировал «Кальяры».
Раньери, который создал одну из главных сенсаций в истории футбола, выиграв АПЛ с «Лестером», уже тренировал «Рому» с 2009 по 2011 и в 2019 году.
Ранее главный тренер «Ромы» Иван Юрич высказался о поражении в матче против «Вероны».
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