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  4. Коуч Ромы: «Мне жаль ребят, потому что они показали фантастическую игру»
Италия
03 ноября 2024, 23:04 |
222
2

Коуч Ромы: «Мне жаль ребят, потому что они показали фантастическую игру»

Иван Юрич высказался о гостевом поражении «Вероне»

03 ноября 2024, 23:04 |
222
2
Коуч Ромы: «Мне жаль ребят, потому что они показали фантастическую игру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

Главный тренер «Ромы» Иван Юрич высказался о поражении в матче против «Вероны»:

«Я считаю, что мы показали отличное выступление. Мы создали столько моментов, но подарили соперникам голы. Когда вы совершаете ошибки в футболе, вас наказывают.

Мне жаль ребят, потому что они показали фантастическую игру с точки зрения интенсивности, игры и всего прочего… Мы ошиблись во время их первого гола, потом был фол, и мы пропустили третий гол на контратаках. Мы проиграли игру, сыгранную на высоком уровне.

Сегодня я увидел несколько многообещающих признаков. На данный момент нам нужно держать голову ясной и понимать, насколько серьезны эти ошибки и сколько они нам стоят, но мы сделали многое хорошо».

Матч «Верона» – «Рома» состоялся 3 ноября в 19:00. Украинский форвард «волков» Артем Довбик провел на поле 74 минуты, за которые успел отличиться забитым голом.

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Иван Юрич Рома Рим Верона Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Іван Распутін Источник: ФК Рома
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MIRRA
...мені шкода вболівальників Роми! (... пора міняти Юріча на Петровича)
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0
Saar
Ти такий тренер, як Фонсека в Мілані - лайно!
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