Коуч Ромы: «Мне жаль ребят, потому что они показали фантастическую игру»

Главный тренер «Ромы» Иван Юрич высказался о поражении в матче против «Вероны»:

«Я считаю, что мы показали отличное выступление. Мы создали столько моментов, но подарили соперникам голы. Когда вы совершаете ошибки в футболе, вас наказывают.

Мне жаль ребят, потому что они показали фантастическую игру с точки зрения интенсивности, игры и всего прочего… Мы ошиблись во время их первого гола, потом был фол, и мы пропустили третий гол на контратаках. Мы проиграли игру, сыгранную на высоком уровне.

Сегодня я увидел несколько многообещающих признаков. На данный момент нам нужно держать голову ясной и понимать, насколько серьезны эти ошибки и сколько они нам стоят, но мы сделали многое хорошо».

Матч «Верона» – «Рома» состоялся 3 ноября в 19:00. Украинский форвард «волков» Артем Довбик провел на поле 74 минуты, за которые успел отличиться забитым голом.