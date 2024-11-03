Эллас Верона

3 ноября прошел матч 11-го тура Серии А 2024/25 между командами Верона и Рома Рим.

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Коллективы сыграли на стадионе Антонио Бентегоди в Вероне. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и на 53-й минуте забил гол. На 74-й Иван Юрич заменил украинца.

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Серия А 2024/25. 11-й тур, 3 ноября

Верона – Рома – 3:2

Голы: Тенгстедт, 13, Маньяни, 34, Харруи, 88 – Суле, 28, Довбик, 53

Удаление: Ливраменто, 90+5

Видеообзор матча: