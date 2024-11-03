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Эллас Верона
03.11.2024 19:00 – FT 3 : 2
Рома
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Италия
03 ноября 2024, 21:50 | Обновлено 03 ноября 2024, 21:53
4744
1

Верона – Рома – 3:2. Как забил Довбик? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Серии А 2024/25

03 ноября 2024, 21:50 | Обновлено 03 ноября 2024, 21:53
4744
1
Верона – Рома – 3:2. Как забил Довбик? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

3 ноября прошел матч 11-го тура Серии А 2024/25 между командами Верона и Рома Рим.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Антонио Бентегоди в Вероне. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и на 53-й минуте забил гол. На 74-й Иван Юрич заменил украинца.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Серия А 2024/25. 11-й тур, 3 ноября

Верона – Рома – 3:2

Голы: Тенгстедт, 13, Маньяни, 34, Харруи, 88 – Суле, 28, Довбик, 53

Удаление: Ливраменто, 90+5

Видеообзор матча:

События матча

90’ +5
Dailon Rocha Livramento (Эллас Верона) получает красную карточку.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Абду Арруи (Эллас Верона).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Джанджакомо Маньяни (Эллас Верона).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Суле (Рома).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Тенгстедт (Эллас Верона).
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Верона Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Каспер Тенгстедт Матиас Суле видео голов и обзор удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Anatolii23
Юрич не справляється, результати ще гірше ніж з Де Россі стали
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