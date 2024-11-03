Гол Довбика не помог. Рома снова опозорилась, Верона вырвала победу на 88-й

3 ноября состоялся матч 11-го тура Серии А 2024/25 между командами Верона и Рома Рим.

Коллективы сыграли на стадионе Антонио Бентегоди в Вероне. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

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Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты, после чего был заменен на Томмазо Бальданци. На 53-й украинец поразил ворота соперников, забив свой 4-й мяч в текущем сезоне чемпионата Италии.

Еще один гол для волков оформил Матиас Суле. У Вероны голами отметились Каспер Тенгстедт, Джанджакомо Маньяни и Абду Харруи. Харруи вырвал победу на 88-й минуте.

Желто-синие последние секунды доигрывали в меньшинстве после удаление Дайлона Ливраменту.

Рома не побеждает на выезде уже 8 поединков подряд. Верона перед стартом чемпионата Италии считалась одним из аутсайдеров.

После 11 туров Рома с 13 очками занимает 11-е место в таблице национального первенства. Верона благодаря этой виктории вплотную подобралась к подопечным Ивана Юрича (12-я позиция), набрав 12 пунктов.

Серия А 2024/25. 11-й тур, 3 ноября

Верона – Рома – 3:2

Голы: Тенгстедт, 13, Маньяни, 34, Харруи, 88 – Суле, 28, Довбик, 53

Верона: Монтипо, Брадарич, Коппола, Маньяни, Данилюк (Фараони, 87), Сердар (Силва, 87), Дуда, Лазович, Кастанос (Харруи, 62), Суслов (Ливраменто, 77), Тенгстедт (Москера, 62).



Рома: Свилар, Анхелиньо, Ндика, Манчини, Пеллегрини, Соуле (Дибала, 66), Челик, Залевски (Эль-Шаарави, 66), Ле Фе (Кристанте, 67), Коне (Паредес, 81), Довбик (Бальданци, 74).



Предупреждения: Свилар (35), Суслов (47), Дзанетти (73), Коне (80), Маньяни (80).

Удаление: Ливраменто, 90+5