Эллас Верона

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03 ноября 2024, 05:32 | Обновлено 03 ноября 2024, 05:33
74
0

Верона – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 3 ноября в 19:00 по Киеву

03 ноября 2024, 05:32 | Обновлено 03 ноября 2024, 05:33
74
0
Верона – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

3 ноября на «Марк Антонио Бентегоди» пройдет матч 11-го тура Серии А Италии, в котором «Верона» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Верона

Команда в 2023-м году чуть не вылетела во второй дивизион - благо, что у нее получилось выиграть специальный стыковой поединок, спареджо, у Специи. И задачей на следующий розыгрыш было подняться как можно выше. Вроде бы Барони сумел, весной он с подопечными закончил на 13-й позиции - но при это было набрано 38 очков, всего на 3 больше, чем вылетевший Фрозиноне. Специалист летом ушел в Лацио, а на освободившийся пост позвали Паоло Дзанетти. Начиналось неплохо - да, сразу вылетели из кубка, уступив Чезене, но в первых трех турах победили и у Наполи, и у Дженоа. Но потом прибавили только 2:1 у новичка, Венеции, проиграв все остальные поединки. Аталанте и вовсе уступили разгромно, 1:6. С потенциальным соперником, Лечче, посреди недели пропустили 1 - но и его хватило для поражения.

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Рома

Клуб в разгар прошлого сезона окончательно разочаровался в Моуринью, указав на дверь Особенному. Его сменил Де Росси, и, хотя тоже не получилось ни в топ-5 Серии А подняться, ни в Лиге Европы пройти в финал, все равно Даниэле избавился от приставки и.о., став полноценным главным тренером... Но только до начала осени, когда после первых же неудач сняли уже и легенду джалоросси. Это, кстати, вызвало немалый протест среди фанатов, да и в менеджменте и составе мало кто поддержал тот ход. Тем более что у преемника, Юрича, не получилось заметно прибавить. Да, с ним последовательно выиграли кряду у Удинезе и Венеции, но потом пошли новые осечки. А с Фиорентиной были 1:5 и драка со своим игроком в перерыве. Хорвата многие похоронили, но единственный гол Дибалы помог ему обыграть предыдущих подопечных - Торино. Да и в Лиге Европы итальянцы выиграли только в 3-м туре, и то за счет единственного мяча, забитого Довбиком киевскому Динамо с пенальти.

Статистика личных встреч

Волки выиграли трижды в четырех последних очных поединках при единственном выездном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей. Волкам везет с календарем, и, пользуясь этим, нужно выигрывать (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Эллас Верона
3 ноября 2024 -
19:00
Рома
Победа Ромы 1.78 Сделать ставку
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Артем Довбик прогнозы прогнозы на футбол Рома Рим Верона Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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