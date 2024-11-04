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Италия
04 ноября 2024, 21:26 | Обновлено 04 ноября 2024, 21:41
794
0

Единогласный выбор СМИ. Довбик – лучший игрок Ромы в матче с Вероной

Итальянская пресса отметила игру Артема

04 ноября 2024, 21:26 | Обновлено 04 ноября 2024, 21:41
794
0
Единогласный выбор СМИ. Довбик – лучший игрок Ромы в матче с Вероной
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянские СМИ выбрали украинского форварда Ромы Артема Довбика лучшим игроком его команды в матче 11-го тура Серии А с Вероной (2:3).

Так, издание La Gazzette dello Sport оценило игру 27-летнего нападающего в 6 баллов (лучшая оценка вместе с еще пятью игроками), Corriere dello Sport – 7 баллов (единогласно лучшая оценка), Il Messaggero - 6 баллов (лучшая оценка вместе с еще тремя игроками), La Reppublica – 7 баллов (единогласно лучшая оценка), Il Tempo – 7 баллов (единогласно лучшая оценка).

В матче с Вероной Довбик отметился голом. Артем вышел на игру в стартовом составе Ромы и провел на поле 74 минуты. Сама встреча завершилась поражением команды украинца со счетом 2:3.

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Верона Артем Довбик
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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