Единогласный выбор СМИ. Довбик – лучший игрок Ромы в матче с Вероной

Итальянские СМИ выбрали украинского форварда Ромы Артема Довбика лучшим игроком его команды в матче 11-го тура Серии А с Вероной (2:3).

Так, издание La Gazzette dello Sport оценило игру 27-летнего нападающего в 6 баллов (лучшая оценка вместе с еще пятью игроками), Corriere dello Sport – 7 баллов (единогласно лучшая оценка), Il Messaggero - 6 баллов (лучшая оценка вместе с еще тремя игроками), La Reppublica – 7 баллов (единогласно лучшая оценка), Il Tempo – 7 баллов (единогласно лучшая оценка).

В матче с Вероной Довбик отметился голом. Артем вышел на игру в стартовом составе Ромы и провел на поле 74 минуты. Сама встреча завершилась поражением команды украинца со счетом 2:3.