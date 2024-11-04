Разные таймы. ЛНЗ в Киеве вырвал победу у Зари

В заключительном поединке 12-го тура Украинской Премьер-лиги встретились луганская «Заря» и черкасский ЛНЗ. К очному противостоянию команды подошли на соседних местах турнирной таблицы с одинаковым количеством очков.

Черкасчане активно начали встречу и вскоре организовали опасный выпад, но Момо с близкого расстояния неточным ударом замкнул прострел Яшари. Луганчане старались отвечать своими атаками, и одна из них завершилась ударом Яцика, с которым справился Кучеренко. Слишком рано завершилась игра для центрбека ЛНЗ Дайко, который из-за повреждения не смог продолжить матч (на поле вынужденно вышел Муравский).

Гости больше владели мячом, интенсивно пытаясь обострить ситуацию у штрафной соперников. Еще дважды угрожал воротам Момо, но в обоих эпизодах надежно сыграл Турбаевский. Отбившись от стартового натиска черкасчан, луганчане сумели сбить темп игры, но с созданием голевых возможностей у них возникали проблемы.

А в середине первой половины встречи «Заря» неожиданно открыла счет благодаря стандартному положению. После навеса со штрафного «фиолетовые» выбили мяч, но атака луганчан продолжилась, и Башич переадресовал футбольный снаряд Мичину, который пробил точно в угол. Забив гол, «черно-белые» активизировались, и Кучеренко пришлось реагировать на хлесткий удар того же Мичина.

Черкасчане снова попытались завладеть преимущество, но хозяева не позволяли соперникам свободно себя чувствовать и перекрывали свободные зоны. Разве что Пасичу удалось найти возможность для удара, но Турбаевский снова сыграл надежно.

Второй тайм начался с опасного момента у ворот ЛНЗ. После прострела Слесара Будковский из центра штрафной пробил в руки Кучеренко. Вскоре Горбач из угла штрафной диагональным ударом не попал в цель. «Черно-белые» атаковали острее, и еще один шанс упустил Будковский, который принял мяч напротив ворот, но не сумел пробить.

«Фиолетовые» настойчиво старались отвечать своими выпадами, использовали прессинг и таки добились своего. С ударом Момо из центра штрафной Турбаевский справился, но Топалов на добивании отправил мяч в ворота.

Игра начала проходить на встречных курсах, обе команды демонстрировали желание вырвать победу. Сразу после выхода на поле со скамейки запасных обострил игру Эйнел, который с острого угла не пробил Турбаевского. И именно Эйнел помог своей команде забить второй гол в поединке. Кабовердианец выскочил один на один с голкипером, но не сумел переиграть Турбаевского, а Молло добил мяч в ворота.

Луганчане большими силами отправились исправлять ситуацию, но так и не смогли создать остроту у ворот соперников. ЛНЗ одержал первую выездную победу в текущем чемпионате.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур

«Заря» – ЛНЗ – 1:2

Мичин, 27 – Топалов, 60, Молло, 80

Мичин, 25, Бартулович, 47 (за пределами поля), Горбач, 66

«Заря»: Турбаевский, Джордан, Башич, Вантух, Тронтель, Дрышлюк, Яцик, Горбач (Супряга, 77), Мичин, Слесар, Будковский.

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайко (Муравский, 9), Пасич, Ноникашвили, Тилль, Яшари, Топалов (Эйнел, 71), Молло (Халайла, 90), Момо.

Арбитр: Сергей Задиран (Киевская область).

Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев).

ЗАРЯ – ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки

Замены «Зари»: Супряга – 5,0.

Замены ЛНЗ: Муравский – 6,0, Эйнел – 6,5, Халайла – б/о.