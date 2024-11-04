Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Разные таймы. ЛНЗ в Киеве вырвал победу у Зари
Премьер-лига
Заря
04.11.2024 18:00 – FT 1 : 2
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 19:52 | Обновлено 04 ноября 2024, 20:16
985
11

Разные таймы. ЛНЗ в Киеве вырвал победу у Зари

Черкасская команда проявила волю, не позволив луганчанам сохранить победный счет

04 ноября 2024, 19:52 | Обновлено 04 ноября 2024, 20:16
985
11
Разные таймы. ЛНЗ в Киеве вырвал победу у Зари
ФК Заря Луганск

В заключительном поединке 12-го тура Украинской Премьер-лиги встретились луганская «Заря» и черкасский ЛНЗ. К очному противостоянию команды подошли на соседних местах турнирной таблицы с одинаковым количеством очков.

Черкасчане активно начали встречу и вскоре организовали опасный выпад, но Момо с близкого расстояния неточным ударом замкнул прострел Яшари. Луганчане старались отвечать своими атаками, и одна из них завершилась ударом Яцика, с которым справился Кучеренко. Слишком рано завершилась игра для центрбека ЛНЗ Дайко, который из-за повреждения не смог продолжить матч (на поле вынужденно вышел Муравский).

Гости больше владели мячом, интенсивно пытаясь обострить ситуацию у штрафной соперников. Еще дважды угрожал воротам Момо, но в обоих эпизодах надежно сыграл Турбаевский. Отбившись от стартового натиска черкасчан, луганчане сумели сбить темп игры, но с созданием голевых возможностей у них возникали проблемы.

А в середине первой половины встречи «Заря» неожиданно открыла счет благодаря стандартному положению. После навеса со штрафного «фиолетовые» выбили мяч, но атака луганчан продолжилась, и Башич переадресовал футбольный снаряд Мичину, который пробил точно в угол. Забив гол, «черно-белые» активизировались, и Кучеренко пришлось реагировать на хлесткий удар того же Мичина.

Черкасчане снова попытались завладеть преимущество, но хозяева не позволяли соперникам свободно себя чувствовать и перекрывали свободные зоны. Разве что Пасичу удалось найти возможность для удара, но Турбаевский снова сыграл надежно.

Второй тайм начался с опасного момента у ворот ЛНЗ. После прострела Слесара Будковский из центра штрафной пробил в руки Кучеренко. Вскоре Горбач из угла штрафной диагональным ударом не попал в цель. «Черно-белые» атаковали острее, и еще один шанс упустил Будковский, который принял мяч напротив ворот, но не сумел пробить.

«Фиолетовые» настойчиво старались отвечать своими выпадами, использовали прессинг и таки добились своего. С ударом Момо из центра штрафной Турбаевский справился, но Топалов на добивании отправил мяч в ворота.

Игра начала проходить на встречных курсах, обе команды демонстрировали желание вырвать победу. Сразу после выхода на поле со скамейки запасных обострил игру Эйнел, который с острого угла не пробил Турбаевского. И именно Эйнел помог своей команде забить второй гол в поединке. Кабовердианец выскочил один на один с голкипером, но не сумел переиграть Турбаевского, а Молло добил мяч в ворота.

Луганчане большими силами отправились исправлять ситуацию, но так и не смогли создать остроту у ворот соперников. ЛНЗ одержал первую выездную победу в текущем чемпионате.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур

«Заря» – ЛНЗ – 1:2

Мичин, 27 – Топалов, 60, Молло, 80

Мичин, 25, Бартулович, 47 (за пределами поля), Горбач, 66

«Заря»: Турбаевский, Джордан, Башич, Вантух, Тронтель, Дрышлюк, Яцик, Горбач (Супряга, 77), Мичин, Слесар, Будковский.

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайко (Муравский, 9), Пасич, Ноникашвили, Тилль, Яшари, Топалов (Эйнел, 71), Молло (Халайла, 90), Момо.

Арбитр: Сергей Задиран (Киевская область).

Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев).

ЗАРЯ – ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки

Замены «Зари»: Супряга – 5,0.

Замены ЛНЗ: Муравский – 6,0, Эйнел – 6,5, Халайла – б/о.

По теме:
Виталий ВЕРНИДУБ: «Старались использовать погодные условия в свою пользу»
Заря – ЛНЗ – 1:2. У трех команд равное количество очков. Обзор матча УПЛ
Алексей СИЧ: «Ничья на выезде против Кривбасса - неплохой результат»
отчеты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск ЛНЗ Черкассы Заря - ЛНЗ
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Футбол | 03 ноября 2024, 21:26 4
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ

Михаил вышел на 70-й минуте встречи, игра 10-го тура завершилась со счетом 1:1

Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций
Футбол | 04 ноября 2024, 14:08 88
Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций
Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций

Украинская команда проведет два матча в ноябре

Боб Арум назвал величайшего боксера нынешней эры. Многих удивил
Бокс | 04.11.2024, 02:33
Боб Арум назвал величайшего боксера нынешней эры. Многих удивил
Боб Арум назвал величайшего боксера нынешней эры. Многих удивил
Пушич объявил заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз
Футбол | 04.11.2024, 19:25
Пушич объявил заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз
Пушич объявил заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 04.11.2024, 07:47
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
ЛНЗ завдання виконало. Бартуловича шкода,  якщо такі валєнки як Будківський грають.!!!
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Віктор Коробка
Дуже болісно спостерігати за деградацією своєї улюбленої команди. Щось мазохичне в цьому є, але я не з тих, кому це подобається. 
Ответить
+2
MaximusOne
Не зря наш чемп в Європі називають Farmer league 😂
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Frank Piter
Заря под конец сезона будет где-то на 11-13 месте.
Ответить
-3
Показать Скрыть 3 ответа
v2341770
3 удари по воротах на дві команди за увесь матч - це футбол? 
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 9
Футбол
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
03.11.2024, 04:52
Футбол
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я переживаю за Майка Тайсона в бою с Полом?»
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я переживаю за Майка Тайсона в бою с Полом?»
02.11.2024, 21:31 1
Бокс
Тони Беллью назвал самую великую победу за всю историю бокса
Тони Беллью назвал самую великую победу за всю историю бокса
02.11.2024, 20:46
Бокс
«Это не бокс, а бизнес». Украинец назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это не бокс, а бизнес». Украинец назвал победителя реванша Усик – Фьюри
03.11.2024, 09:06 1
Бокс
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
02.11.2024, 19:18 2
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
03.11.2024, 08:48 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем