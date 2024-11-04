В понедельник, 4 ноября, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская «Заря» и клуб ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток арбитра Сергея Задирана из Киевской области прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.