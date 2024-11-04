04.11.2024 18:00 - : -
Украина. Премьер лига04 ноября 2024, 09:50 |
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Заря – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Украины
04 ноября 2024, 09:50 |
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В понедельник, 4 ноября, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская «Заря» и клуб ЛНЗ Черкассы.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток арбитра Сергея Задирана из Киевской области прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
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Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.
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