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Премьер-лига
Заря
04.11.2024 18:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 09:50 |
23
0

Заря – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Украины

04 ноября 2024, 09:50 |
23
0
Заря – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В понедельник, 4 ноября, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская «Заря» и клуб ЛНЗ Черкассы.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток арбитра Сергея Задирана из Киевской области прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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текстовая трансляция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск ЛНЗ Черкассы Заря - ЛНЗ
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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