В понедельник, 4 ноября, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская «Заря» и клуб ЛНЗ Черкассы. Стартовый свисток арбитра Сергея Задирана из Киевской области прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Заря

Луганская «Заря» в текущем чемпионате Украины не является образцом для подражания в плане стабильности. Подопечные Младена Бартуловича, который, напомним, полноценно возглавил коллектив уже по ходу этого сезона, заменив на тренерском мостике Юрия Коваля, чередуют победы с поражениями. Единственное: у них нет ни одного ничейного результата в 11 сыгранных поединках. Так что, «Заря» – самая бескомпромиссная команда нынешней УПЛ.

У луганчан нынче в активе 15 очков (5 побед, 6 ничьих), что позволяет им занимать в таблице чемпионата 7-е место. Это, по сути, зона экватора.

«Заря» подходит к поединку с ЛНЗ без груза ответственности за свои дальнейшие выступления в Кубке Украины. В минувший мид-уик команда Бартуловича на стадии 1/8 финала встретилась с донецким «Шахтером», дала ему бой, но проиграла со счетом 0:1 и завершила свою нынешнюю кубковую кампанию.

Зато в чемпионате у «Зари» имеется позитивный настрой, ведь в предыдущем туре она одержала выездную победу над «Левым Берегом» – 2:0. Заметим, что по голу в поединке забили Будковский и Яцык.

Выигрыш у новичков сезона позволил луганчанам прервать серию из трех матчей в УПЛ без побед. В эту череду вошли поражение от «Вереса» (1:2 на выезде), ничья с «Оболонью» (2:2 также в гостях) и проигрыш «Кривбассу» (0:1 в домашней игре).

ЛНЗ

Черкасский клуб ЛНЗ сохраняет амбициозный настрой на нынешний сезон 2024/2025, однако не всегда его подтверждает. Команда нестабильна, что делает матчи с ее участием непредсказуемыми в плане итогового результата, однако и увлекательными в плане развития сюжета.

В 11 матчах с участием ЛНЗ было забито 29 голов. По этому показателю черкасцы занимают в УПЛ 5-7 места вместе с «Карпатами» и «Ворсклой». Впрочем, если у львовян общая разница положительная (15:14), то у ЛНЗ (13:16) и полтавской команды (11:18) она отрицательная. Этот факт в отношении черкасской команды подтверждает озвученное утверждение о нестабильности подопечных Андреса Карраско.

Доказывает это и поражение ЛНЗ в кубковом матче от сумской «Виктории», которое случилось в прошедший мид-уик. Черкасцы сыграли против представителя Первой лиги не основными силами и в итоге уступили в серии послематчевых пенальти. Основное время принесло ничью 1:1. В дополнительное время команды еще по разу обменялись голами, при этом футболисты «Виктории» ушли от поражения аж в компенсированное время второго экстра-тайма. Ну, а далее в 11-метровых игроки ЛНЗ трижды не забили, а сумчане три попытки исполнили уверенно – 3:2.

Впрочем, кубковый турнир – отдельная история. Сейчас на повестке дня матч в УПЛ. На игру с «Зарей» футболисты ЛНЗ должны выйти в предельным настроем. В первую очередь, из-за того, что в предыдущем туре они проиграли со счетом 1:3 «Кривбассу». До этого у парней Карраско была победа над «Ингульцом» (2:0) и крупное поражение 1:5 в поединке с «Шахтером». Все это еще раз подтверждает, что ЛНЗ сейчас очень нестабилен, но запредельно амбициозен.

История встреч

«Заря» и ЛНЗ провели между собой в УПЛ два матча, и оба – в предыдущем сезоне 2023/2024.

Обе встречи завершились со счетом 2:1 и оба раза победила команда из Черкасс. Заметим, что номинально домашняя игра для «Зари» состоялась в декабре 2023 года, а на поле ЛНЗ соперники выяснили отношения в мае этого года.

Прогноз

Эксперты оценивают шансы команд на победу в предстоящем матче приблизительно одинаково, то есть – фаворита в поединке нет. Многое, на наш взгляд, будет зависеть от того, кто первым добьется успеха. Один-единственный гол может сыграть ключевую роль в определении победителя. Им с большей вероятность должна стать «Заря».

Ориентировочные составы

«Заря»: Турбаевский – Жуниньо, Джордан, Эскинья, Вантух, Башич, Слесар, Мичин, Яцык, Горбач, Будковский.

ЛНЗ: Кучеренко – Салиху, Дайко, Муравский, Топалов, Ноникашвили, Тилль, Путря, Яшари, Халайла, Момо.