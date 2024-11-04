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Премьер-лига
Заря
04.11.2024 18:00 – FT 1 : 2
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 20:28 |
286
0

Заря – ЛНЗ – 1:2. У трех команд равное количество очков. Обзор матча УПЛ

Фрагменты матча УПЛ

04 ноября 2024, 20:28 |
286
0
Заря – ЛНЗ – 1:2. У трех команд равное количество очков. Обзор матча УПЛ
ФК ЛНЗ

ЛНЗ в последнем матче 12-го тура чемпионата Украины обыграл Зарю со счетом 2:1 благодаря двум голам во втором тайме. Команда набрала 18 очков и находится на 7-е место.

По 18 пунктов еще имеют Карпаты и Кривбасс. У Зари осталось 15 очков.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур

Заря – ЛНЗ – 1:2
Голы: Мичин, 27 – Топалов, 60, Молло, 80

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Молло Бессала (ЛНЗ Черкассы).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Топалов (ЛНЗ Черкассы).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Мичин (Заря).
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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