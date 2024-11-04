04.11.2024 18:00 – FT 1 : 2
Украина. Премьер лига04 ноября 2024, 20:28 |
286
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Заря – ЛНЗ – 1:2. У трех команд равное количество очков. Обзор матча УПЛ
Фрагменты матча УПЛ
04 ноября 2024, 20:28 |
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ЛНЗ в последнем матче 12-го тура чемпионата Украины обыграл Зарю со счетом 2:1 благодаря двум голам во втором тайме. Команда набрала 18 очков и находится на 7-е место.
По 18 пунктов еще имеют Карпаты и Кривбасс. У Зари осталось 15 очков.
Украинская Премьер-лига. 12-й тур
Заря – ЛНЗ – 1:2
Голы: Мичин, 27 – Топалов, 60, Молло, 80
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Молло Бессала (ЛНЗ Черкассы).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Топалов (ЛНЗ Черкассы).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Мичин (Заря).
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