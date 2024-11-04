ЛНЗ в последнем матче 12-го тура чемпионата Украины обыграл Зарю со счетом 2:1 благодаря двум голам во втором тайме. Команда набрала 18 очков и находится на 7-е место.

По 18 пунктов еще имеют Карпаты и Кривбасс. У Зари осталось 15 очков.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур

Заря – ЛНЗ – 1:2

Голы: Мичин, 27 – Топалов, 60, Молло, 80