Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может уже зимой покинуть мадридский клуб.

По информации издания Don Diario, украинского вратаря хочет подписать «Порту». Более того, двукратный победитель Лиги чемпионов не хочет затягивать до лета 2025 года. «Драконы» попытаются купить украинца уже в январе 2025 года и предложат «сливочным» 20 миллионов евро. Флорентино Перес и Карло Анчелотти знают об интересе к Лунину и готовы его отпустить, если голкипер сам изъявит желание.

Лунин провел в этом сезоне за «Реал» три матча и пропустил пять голов, отыграв один поединок на ноль. Ранее сообщалось, главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа.