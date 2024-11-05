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Испания
05 ноября 2024, 00:16 | Обновлено 05 ноября 2024, 01:21
1136
2

Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал

«Порту» серьезно рассматривает подписание Лунина

05 ноября 2024, 00:16 | Обновлено 05 ноября 2024, 01:21
1136
2
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может уже зимой покинуть мадридский клуб.

По информации издания Don Diario, украинского вратаря хочет подписать «Порту». Более того, двукратный победитель Лиги чемпионов не хочет затягивать до лета 2025 года. «Драконы» попытаются купить украинца уже в январе 2025 года и предложат «сливочным» 20 миллионов евро. Флорентино Перес и Карло Анчелотти знают об интересе к Лунину и готовы его отпустить, если голкипер сам изъявит желание.

Лунин провел в этом сезоне за «Реал» три матча и пропустил пять голов, отыграв один поединок на ноль. Ранее сообщалось, главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа.

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Андрей Лунин трансферы Реал Мадрид трансферы Ла Лиги Анатолий Трубин Порту Карло Анчелотти
Дмитро Олійник Источник: Don Diario
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Комментарии 2
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MaximusOne
Ну якщо буде дербі між Порту і Бенфікою, і в воротах будуть Трубін з Лунін, то на овер 2,5 можна спокійно ставити.
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dimando560
Хороша пропозиція з усіх сторін, якщо це правда.
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