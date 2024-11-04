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04 ноября 2024, 12:36 | Обновлено 04 ноября 2024, 12:37
335
1

ВИДЕО. Судаков попробовал себя в роли железнодорожника

Игрок донецкого Шахтера поздравил работников данной профессии с праздником

04 ноября 2024, 12:36 | Обновлено 04 ноября 2024, 12:37
335
1
ВИДЕО. Судаков попробовал себя в роли железнодорожника
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков поучаствовал в акции посвященной Дню железнодорожника.

Футболист взял на себя роль стюарта, который в 6 утра проверял билеты пассажиров на поезд Киев-Краматорск. Георгий у вагона встречал людей с интересным заданием – понабивать пять раз ногой мяч. В случае успешного выполнения Судаков дарил подарки пассажирам.

«Заскочил на рейс Интерсити Киев - Краматорск подменить местного стюарда и немного поднять настроение пассажирам перед дорогой в непростом направлении.

Кто не мечтал поработать на железной дороге в детстве, да еще и со своими правилами?», – написал Судаков в Инстраграме.

Подчеркнем, что 4 ноября в Украине празднуют день железнодорожника.

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Андрій Вітренко Источник: Instagram
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