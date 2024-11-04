ВИДЕО. Судаков попробовал себя в роли железнодорожника
Игрок донецкого Шахтера поздравил работников данной профессии с праздником
Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков поучаствовал в акции посвященной Дню железнодорожника.
Футболист взял на себя роль стюарта, который в 6 утра проверял билеты пассажиров на поезд Киев-Краматорск. Георгий у вагона встречал людей с интересным заданием – понабивать пять раз ногой мяч. В случае успешного выполнения Судаков дарил подарки пассажирам.
«Заскочил на рейс Интерсити Киев - Краматорск подменить местного стюарда и немного поднять настроение пассажирам перед дорогой в непростом направлении.
Кто не мечтал поработать на железной дороге в детстве, да еще и со своими правилами?», – написал Судаков в Инстраграме.
Подчеркнем, что 4 ноября в Украине празднуют день железнодорожника.
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