Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче

В ночь на 3 ноября состоялся второй матч серии 1/8 финала плей-офф MLS между командами Атланта и Интер Майами.

Поединок прошел на стадионе Мерседес-Бенц. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Атланта вырвала победу на 90+4-й минуте благодаря голу Шанде Силвы. Еще один мяч забил Деррки Уильямс, а за цаплей отличился Эктор Мартинес.

Звездные экс-футболисты Барселоны Лионель Месси и Луис Суарес провели на поле все 90 минут. Украинский защитник клуба Дэвида Бекхэма Сергей Кривцов в заявку на игру не попал.

Первый матч серии завершился победой Интер Майами 2:1. Четвертьфиналист из это пары определится 10 ноября в Форт Лодердейле в третьем противостоянии серии.

Плей-офф MLS. 1/8 финала. Второй матч серии

Атланта Юнайтед – Интер Майами – 2:1 [первый матч – 1:2]

Голы: Уильямс, 58, Силва, 90+4 – Мартинес, 40

Видеообзор матча: