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МЛС США
Атланта Юнайтед
03.11.2024 01:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 2 : 1
Интер Майами
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Major League Soccer
03 ноября 2024, 04:52 | Обновлено 03 ноября 2024, 04:56
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Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче

Второй матч серии завершился победой Атланты со счетом 2:1 благодаря голу на 90+4-й

03 ноября 2024, 04:52 | Обновлено 03 ноября 2024, 04:56
125
0
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 3 ноября состоялся второй матч серии 1/8 финала плей-офф MLS между командами Атланта и Интер Майами.

Поединок прошел на стадионе Мерседес-Бенц. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Атланта вырвала победу на 90+4-й минуте благодаря голу Шанде Силвы. Еще один мяч забил Деррки Уильямс, а за цаплей отличился Эктор Мартинес.

Звездные экс-футболисты Барселоны Лионель Месси и Луис Суарес провели на поле все 90 минут. Украинский защитник клуба Дэвида Бекхэма Сергей Кривцов в заявку на игру не попал.

Первый матч серии завершился победой Интер Майами 2:1. Четвертьфиналист из это пары определится 10 ноября в Форт Лодердейле в третьем противостоянии серии.

Плей-офф MLS. 1/8 финала. Второй матч серии

Атланта Юнайтед – Интер Майами – 2:1 [первый матч – 1:2]

Голы: Уильямс, 58, Силва, 90+4 – Мартинес, 40

Видеообзор матча:

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Шанде Силва (Атланта Юнайтед).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Деррик Уильямс (Атланта Юнайтед).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Эктор Мартинес (Интер Майами).
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Лионель Месси Интер Майами Атланта Юнайтед Major League Soccer (MLS) Луис Суарес Сергей Кривцов видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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