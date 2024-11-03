Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Второй матч серии завершился победой Атланты со счетом 2:1 благодаря голу на 90+4-й
В ночь на 3 ноября состоялся второй матч серии 1/8 финала плей-офф MLS между командами Атланта и Интер Майами.
Поединок прошел на стадионе Мерседес-Бенц. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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Атланта вырвала победу на 90+4-й минуте благодаря голу Шанде Силвы. Еще один мяч забил Деррки Уильямс, а за цаплей отличился Эктор Мартинес.
Звездные экс-футболисты Барселоны Лионель Месси и Луис Суарес провели на поле все 90 минут. Украинский защитник клуба Дэвида Бекхэма Сергей Кривцов в заявку на игру не попал.
Первый матч серии завершился победой Интер Майами 2:1. Четвертьфиналист из это пары определится 10 ноября в Форт Лодердейле в третьем противостоянии серии.
Плей-офф MLS. 1/8 финала. Второй матч серии
Атланта Юнайтед – Интер Майами – 2:1 [первый матч – 1:2]
Голы: Уильямс, 58, Силва, 90+4 – Мартинес, 40
Видеообзор матча:
События матча
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