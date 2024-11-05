Фулхэм в матче-триллере вырвал победу в дерби. Украинец сыграл 6 минут
Состоялся заключительный матч 10-го тура АПЛ
Сегодня, 4 ноября, состоялся заключительный матч 10-го тура АПЛ.
В Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж» «Фулхэм» принял «Брентфорд». Открыл счет в матче хавбек «Брентфорда» Виталий Янельт. Отыгрались хозяева уже в компенсированное арбитром время – хавбек «дачников» Гарри Уилсон забил на 90+2-й минуте. Хозяева смогли вырвать победу, Уилсон на 90+7 оформил дубль.
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на поле на 90+3-й минуте.
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«Брентфорд» занимает 12-ю строчку в АПЛ, имея в активе 13 очков. У «Фулхэма» на два пункта больше и 9 позиция.
АПЛ. 10-й тур, 4 ноября.
Фулхэм – Брентфорд – 2:1
Голы: Вилсон, 90+2, 90+7 – Янельт, 24.
I LOVE YOU FULHAM! 🤍#FULBRE pic.twitter.com/ecn67yB6og— Fulham Football Club (@FulhamFC) November 4, 2024
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