Фулхэм – Брентфорд. Камбэк последних минут. Видео голов и обзор
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5 ноября состоялся заключительный матч 10-го тура Английской Премьер-лиги.
В лондонском противостоянии «Брентфорд» приехал в гости к «Фулхэму». Игра прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж».
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Противостояние закончилось победой хозяев с минимальным перевесом – 2:1. Большую часть поединка лидировал «Брентфорд», однако «Фулхэм» отыгрался в дополнительное время. Дублем отличился Харри Уилсон, который принес хозяевам три очка.
Украинский полузащитник «Брентфорд» Егор Ярмолюк вышел на замену под занавес игры и провел на футбольном поле всего семь минут.
АПЛ. 10-й тур. 5 ноября
«Фулхэм» – «Брентфорд» – 2:1
Гол: Уилсон, 90+2, 90+7 – Янельт, 24
Видеообзор матча:
События матча
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