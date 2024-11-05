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Чемпионат Англии
Фулхэм
04.11.2024 22:00 – FT 2 : 1
Брентфорд
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Англия
05 ноября 2024, 02:56 |
21
0

Фулхэм – Брентфорд. Камбэк последних минут. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ

05 ноября 2024, 02:56 |
21
0
Фулхэм – Брентфорд. Камбэк последних минут. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября состоялся заключительный матч 10-го тура Английской Премьер-лиги.

В лондонском противостоянии «Брентфорд» приехал в гости к «Фулхэму». Игра прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж».

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Противостояние закончилось победой хозяев с минимальным перевесом – 2:1. Большую часть поединка лидировал «Брентфорд», однако «Фулхэм» отыгрался в дополнительное время. Дублем отличился Харри Уилсон, который принес хозяевам три очка.

Украинский полузащитник «Брентфорд» Егор Ярмолюк вышел на замену под занавес игры и провел на футбольном поле всего семь минут.

АПЛ. 10-й тур. 5 ноября

«Фулхэм» – «Брентфорд» – 2:1

Гол: Уилсон, 90+2, 90+7 – Янельт, 24

Видеообзор матча:

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Фулхэм).
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Фулхэм).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Витали Янельт (Брентфорд).
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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