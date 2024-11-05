Фулхэм – Брентфорд. Камбэк последних минут. Видео голов и обзор

5 ноября состоялся заключительный матч 10-го тура Английской Премьер-лиги.

В лондонском противостоянии «Брентфорд» приехал в гости к «Фулхэму». Игра прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж».

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Противостояние закончилось победой хозяев с минимальным перевесом – 2:1. Большую часть поединка лидировал «Брентфорд», однако «Фулхэм» отыгрался в дополнительное время. Дублем отличился Харри Уилсон, который принес хозяевам три очка.

Украинский полузащитник «Брентфорд» Егор Ярмолюк вышел на замену под занавес игры и провел на футбольном поле всего семь минут.

АПЛ. 10-й тур. 5 ноября

«Фулхэм» – «Брентфорд» – 2:1

Гол: Уилсон, 90+2, 90+7 – Янельт, 24

Видеообзор матча: