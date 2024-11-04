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WTA
04 ноября 2024, 22:45 | Обновлено 04 ноября 2024, 23:05
324
2

После двух поражений. Что нужно Киченок, чтобы выйти в полуфинал Итогового?

Теперь далеко не все зависит от Людмилы и Алены Остапенко, но побеждать все равно нужно

04 ноября 2024, 22:45 | Обновлено 04 ноября 2024, 23:05
324
2
После двух поражений. Что нужно Киченок, чтобы выйти в полуфинал Итогового?
Instagram. Алена Остапенко и Людмила Киченок

4 ноября состоялись матчи 2-го тура Итогового турнира WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко в двух сетах проиграли тандему Се Шувэй / Элизе Мертенс со счетом 1:6, 3:6. А Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд в двух партиях разобрались с Николь Мелихар и Эллен Перес 6:2, 6:2.

Несмотря на то, что Синякова и Таунсенд единственные, кто добыл уже две победы в этом квартете, они еще не гарантировали себе полуфинал. Впрочем, все дуэты сохраняют шансы выйти из группы, так же как и не выйти (в том числе и Катерина с Тейлор).

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Если рассматривать ситуацию Киченок и Остапенко, то у них она самая плачевная. Чтобы выйти из группы, им нужно не только выиграть у Мелихар и Перес в последнем туре, но и сделать это в двух сетах. Но и это не все – также нужно поражение Се Шувэй и Элизе Мертенс от Синяковой и Таунсенд в двух партиях.

При таком раскладе Катерина и Тейлор выйдут с первого места с 3 набранными очками, а у остальных тандемов, включая Киченок и Остапенко, будет по 1 пункту.

Вторым критерием будет рассматриваться процент выигранных сетов. Если каждый матч завершится со счетом 2:0 в нужную сторону для украинки и латвийки, то ситуация по сетам будет выглядеть так:

  • Киченок / Остепенко – 3 выигранных и 4 проигранных
  • Се Шувэй / Мертенс – 3 выигранных и 4 проигранных
  • Мелихар / Перес – 2 выигранных и 5 проигранных

Николь и Эллен отпадают, а судьба последней путевки будет определена между дуэтами Киченок / Остапенко и Се Шувэй / Мертенс. Критерий – процент выигранных геймов. И вот тут вся загвоздка. Прямо сейчас у Людмилы и Алены всего 37% выигранных геймов: 13 из 35 (супертай-брейк считается как 1 гейм). У Се Шувэй и Мертенс ситуация куда лучше – 61% выигранных (19 из 31).

Естественно, возвращаясь к важным 2:0 по сетам, процент выигранных геймов у Киченок и Остапенко повысится, а у Се Шувэй и Элизе – упадет. Но насколько?

Если наши подсчеты верны, то Киченок и Остапенко могут рассчитывать на выход в полуфинал только в том случае, если при добавлении разницы между их выигранными и проигранными геймами в матче с Мелихар / Перес, и разницы между выигранными и проигранными геймами в матче Се Шувэй / Элизе Мертенс – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд, получится число 16. Звучит очень замудренно, но именно так будет проще считать при старте поединков. К примеру:

  1. Киченок / Остапенко – Мелихар / Перес – 6:3, 6:3 (разница 6)
  2. Синякова / Таунсенд – Се Шувэй / Мертенс – 6:1, 6:1 (разница 10)
  3. Киченок и Остапенко выходят в полуфинал

Но, как будто, куда более реальный вариант – это снятие тандема Се Шувэй / Элизе Мертенс. В таком случае считается количество сыгранных матчей, которых у Людмилы и Алены будет больше.

Людмила и Алена начнут поединок против Николь Мелихар и Эллен Перес 6 ноября в 12:00 по Киеву. Матч Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд – Се Шувэй / Элизе Мертенс стартует последним, 4-м запуском того же дня (ориентировочно в 18:30).

Турнирная таблица Зеленой группы после двух туров

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Людмила Киченок Алена Остапенко Катерина Синякова Тейлор Таунсенд Эллен Перес Николь Мелихар Се Шувэй Элизе Мертенс Итоговый турнир WTA статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Orion-V
Розрахунок, як з бездарною грою вийти в наступний раунд. Може краще не ганьбитися?
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+2
T-800
любят наши команды занимать ровно третьи или последние места в наше время, да и конца и края этому не видно
биатлоны-фигурные катания, приготовиться
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+1
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