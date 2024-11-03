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Major League Soccer
03 ноября 2024, 12:50 | Обновлено 03 ноября 2024, 12:56
636
0

ВИДЕО. Супергол от 15-летнего Салливана

Каван Салливан забил дебютный гол в играх на вылет в MLS Next Pro

03 ноября 2024, 12:50 | Обновлено 03 ноября 2024, 12:56
636
0
ВИДЕО. Супергол от 15-летнего Салливана
Getty Images/Global Images Ukraine. Каван Салливан

15-летний суперталант из «Филадельфии Юнион» Каван Салливан этой ночью забил дебютный гол в плей-офф MLS Next Pro. Шикарный удар удался молодому игроку, которого уже перехватила система «Манчестер Сити». К «горожанам» он присоеденится в 18 лет.

В этом сезоне во всех турнирах американский полузащитник уже успел отличиться 5-ю голами и 2-мя ассистами за 20 матчей во всех турнирах.

Каван Салливан стал самым молодым дебютантом в истории МЛС. 14 лет было игроку, когда он впервые вышел на поле в чемпионате.

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Major League Soccer (MLS) Филадельфия Юнион Манчестер Сити
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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