ВИДЕО. Супергол от 15-летнего Салливана

15-летний суперталант из «Филадельфии Юнион» Каван Салливан этой ночью забил дебютный гол в плей-офф MLS Next Pro. Шикарный удар удался молодому игроку, которого уже перехватила система «Манчестер Сити». К «горожанам» он присоеденится в 18 лет.

В этом сезоне во всех турнирах американский полузащитник уже успел отличиться 5-ю голами и 2-мя ассистами за 20 матчей во всех турнирах.

Каван Салливан стал самым молодым дебютантом в истории МЛС. 14 лет было игроку, когда он впервые вышел на поле в чемпионате.

🇺🇸 WHAT A STRIKE FROM CAVAN SULLIVAN (‘09) FOR HIS FIRST MLS NEXT PRO PLAYOFF GOAL 🇺🇸 pic.twitter.com/BVklwI7qze