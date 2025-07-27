ФОТО. У Лионеля Месси – новый телохранитель в Интер Майами. Уже прибыл

Родриго Де Пауль официально перешел в «Интер Майами».

31-летний аргентинский полузащитник оперативно опубликовал первые фотографии с расположения нового клуба.

Первым кого навестил хавбек сборной Аргентины был Лионель Месси – его лучший друг в составе чемпионов мира-2022.

В сети уже подшучивают, что Родриго заменит телохранителя Месси – Яссина Чеуко.

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В марте–апреле 2025 года MLS запретила Чеуко находиться у кромки поля из-за новых правил безопасности, однако он по-прежнему продолжает охранять Месси — в других зонах стадиона.

Яссин критиковал MLS за недостаточный уровень защиты футболистов и отмечал, что в США слишком много инцидентов с выбеганием фанатов на поле: 16 случаев за 20 месяцев против 6 за 7 лет в Европе.

Несмотря на жесткие правила MLS, «Интер Майами» оформил аренду Де Пауля с выкупом позже. Чтобы не нарушить регламент, клуб формально не гарантировал трансфер. Все три места DP (игрок, на которого не распространяется потолок зарплат в MLS – прим.) заняты Месси, Бускетсом и Альбой, но зимой Бускетс, вероятно, освободит слот — и Де Пауль подпишет постоянный контракт.