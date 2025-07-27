Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сколько голов забил Виктор Дьокереш за Спортинг в чемпионате Португалии?
Англия
27 июля 2025, 01:07 |
33
0

Сколько голов забил Виктор Дьокереш за Спортинг в чемпионате Португалии?

«Арсенал» подписал одного из лучших нападающих последних лет

27 июля 2025, 01:07 |
33
0
Сколько голов забил Виктор Дьокереш за Спортинг в чемпионате Португалии?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Виктор Дьокереш стал игроком лондонского «Арсенала».

Лондонский клуб подписал форварда, который забил 68 голов в чемпионате Португалии в двух предыдущих сезонах.

В сезоне 2023/24 шведский нападающий забил 29 голов за «Спортинг» в чемпионате, а в следующем, 2024/25, сумел отличиться 39 забитыми мячами.

Голы Виктора Дьокереша в национальных чемпионатах

  • 20 – Броммапойкарна (Швеция)
  • 7 – Санкт-Паули (Германия)
  • 41 – Ковентри Сити (Англия)
  • 68 – Спортинг (Португалия)

За сборную Швеции Дьокереш забил 15 голов в 26 матчах.

По теме:
Артета объяснил, что даст Арсеналу дорогостоящий новичок Дьекереш
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал топ-форварда Дьекереша
Виктор Дьекереш выбрал себе новый клуб. Контракт уже подписан
Спортинг Лиссабон Арсенал Лондон Виктор Дьекереш статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бешикташ сделал официальное заявление из-за скандала в матче с Шахтером
Футбол | 26 июля 2025, 11:29 8
Бешикташ сделал официальное заявление из-за скандала в матче с Шахтером
Бешикташ сделал официальное заявление из-за скандала в матче с Шахтером

Вингер донецкого клуба Кевин неоднократно подвергался расистским оскорблениям

Леннокс ЛЬЮИС: «Усик делает это до боя. Я знаю, как его победить»
Бокс | 26 июля 2025, 05:40 8
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик делает это до боя. Я знаю, как его победить»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик делает это до боя. Я знаю, как его победить»

Легендарный боксер высказался об Александре

ВИДЕО. «Поставили не тот гимн». Курьез Кохана на Универсиаде
Другие виды | 26.07.2025, 17:52
ВИДЕО. «Поставили не тот гимн». Курьез Кохана на Универсиаде
ВИДЕО. «Поставили не тот гимн». Курьез Кохана на Универсиаде
ФОТО. Хави и Гвардиола в сборной Индии?! Фейк года от 19-летнего парня
Футбол | 27.07.2025, 00:16
ФОТО. Хави и Гвардиола в сборной Индии?! Фейк года от 19-летнего парня
ФОТО. Хави и Гвардиола в сборной Индии?! Фейк года от 19-летнего парня
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
Бокс | 26.07.2025, 12:55
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
25.07.2025, 10:32 4
Футбол
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
25.07.2025, 06:20 3
Бокс
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
26.07.2025, 11:07 5
Бокс
САБО: «Прошу вас, не говорите мне больше про него. Я его вообще не видел»
САБО: «Прошу вас, не говорите мне больше про него. Я его вообще не видел»
25.07.2025, 13:07 8
Футбол
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
25.07.2025, 05:17 2
Бокс
«Бешикташ – мразотная команда». Реакция болельщиков на победу Шахтера
«Бешикташ – мразотная команда». Реакция болельщиков на победу Шахтера
25.07.2025, 12:48 1
Футбол
ФЛИК: «Если ты останешься в Барселоне, то вообще не будешь играть»
ФЛИК: «Если ты останешься в Барселоне, то вообще не будешь играть»
25.07.2025, 01:35
Футбол
Шок: Усик не заработал $132 млн за бой с Дюбуа. Названа сумма гонорара
Шок: Усик не заработал $132 млн за бой с Дюбуа. Названа сумма гонорара
25.07.2025, 07:28 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем