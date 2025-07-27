Англия27 июля 2025, 01:07 |
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Сколько голов забил Виктор Дьокереш за Спортинг в чемпионате Португалии?
«Арсенал» подписал одного из лучших нападающих последних лет
27 июля 2025, 01:07 |
33
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Виктор Дьокереш стал игроком лондонского «Арсенала».
Лондонский клуб подписал форварда, который забил 68 голов в чемпионате Португалии в двух предыдущих сезонах.
В сезоне 2023/24 шведский нападающий забил 29 голов за «Спортинг» в чемпионате, а в следующем, 2024/25, сумел отличиться 39 забитыми мячами.
Голы Виктора Дьокереша в национальных чемпионатах
- 20 – Броммапойкарна (Швеция)
- 7 – Санкт-Паули (Германия)
- 41 – Ковентри Сити (Англия)
- 68 – Спортинг (Португалия)
За сборную Швеции Дьокереш забил 15 голов в 26 матчах.
Viktor Gyokeres, the story so far 📖 pic.twitter.com/8bhlJMce10— Premier League (@premierleague) July 26, 2025
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