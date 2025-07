Сколько голов забил Виктор Дьокереш за Спортинг в чемпионате Португалии?

Виктор Дьокереш стал игроком лондонского «Арсенала».

Лондонский клуб подписал форварда, который забил 68 голов в чемпионате Португалии в двух предыдущих сезонах.

В сезоне 2023/24 шведский нападающий забил 29 голов за «Спортинг» в чемпионате, а в следующем, 2024/25, сумел отличиться 39 забитыми мячами.

Голы Виктора Дьокереша в национальных чемпионатах

За сборную Швеции Дьокереш забил 15 голов в 26 матчах.

Viktor Gyokeres, the story so far 📖 pic.twitter.com/8bhlJMce10