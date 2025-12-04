ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал близнецов. Оба топ-таланты

Клуб АПЛ Арсенал объявил о подписании контрактов с близнецами из Эквадора – лондонцы оформили договоры с вингерами Эдвином и Хольгером Кинтеро.

Юным игрокам по 16 лет, поэтому к Арсеналу они смогут присоединиться с лета 2027 года. Пока братья продолжат выступать за Индепендьенте дель Валле.

Сообщается, что Эдвин и Хольгер считаются главными талантами эквадорского футбола, поэтому Арсенал хотел опередить конкурентов и подписать игроков заранее.