ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал близнецов. Оба топ-таланты
Братья Кинтеро перейдут в лондонскую команду
Клуб АПЛ Арсенал объявил о подписании контрактов с близнецами из Эквадора – лондонцы оформили договоры с вингерами Эдвином и Хольгером Кинтеро.
Юным игрокам по 16 лет, поэтому к Арсеналу они смогут присоединиться с лета 2027 года. Пока братья продолжат выступать за Индепендьенте дель Валле.
Сообщается, что Эдвин и Хольгер считаются главными талантами эквадорского футбола, поэтому Арсенал хотел опередить конкурентов и подписать игроков заранее.
Welcome to The Arsenal, Edwin & Holger Quintero ❤️— Arsenal (@Arsenal) December 4, 2025
The highly sought-after Ecuadorian duo have signed pre-contract agreements to join the Gunners from Independiente del Valle in 2027 👇
