Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал близнецов. Оба топ-таланты
Англия
04 декабря 2025, 19:59 | Обновлено 04 декабря 2025, 20:05
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал близнецов. Оба топ-таланты

Братья Кинтеро перейдут в лондонскую команду

ФК Арсенал

Клуб АПЛ Арсенал объявил о подписании контрактов с близнецами из Эквадора – лондонцы оформили договоры с вингерами Эдвином и Хольгером Кинтеро.

Юным игрокам по 16 лет, поэтому к Арсеналу они смогут присоединиться с лета 2027 года. Пока братья продолжат выступать за Индепендьенте дель Валле.

Сообщается, что Эдвин и Хольгер считаются главными талантами эквадорского футбола, поэтому Арсенал хотел опередить конкурентов и подписать игроков заранее.

Арсенал Лондон Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы
Иван Зинченко Источник: ФК Арсенал Лондон
ivankondrat96
А давненько близнюків на топ-рівні не було. Можу ці хлопці заграють
