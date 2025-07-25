Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков обратился к звезде Бешикташа после его дерзкого заявления
Лига Европы
25 июля 2025, 09:55 |
4013
1

Судаков обратился к звезде Бешикташа после его дерзкого заявления

Полузащитник «Шахтера» ответил Темми Абрахаму

25 июля 2025, 09:55 |
4013
1
Судаков обратился к звезде Бешикташа после его дерзкого заявления
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

24 июля прошел первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).

Коллективы сыграли на стадионе Тупрас в Стамбуле. Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу горняков.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивный обозреватель

После игры английский нападающий Бешикташа Темми Абрахам заявил, что они «запомнят празднование футболистов Шахтера», намекнув, что во второй встрече верх возьмет именно турецкая команда.

На эти слова отреагировал полузащитник Шахтера Георгий Судаков:

«Донт пуш зе хорсес!»

По теме:
Бешикташ стал шестым турецким клубом, потерпевшим поражение от Шахтера
Голкипер Шахтера: «Я боялся за свое здоровье. Это лишнее в футболе»
Маркевич назвал игрока, который усилит сборную Украины. Он решит проблему
Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер Георгий Судаков Тэмми Абрахам
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(44)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
Бокс | 24 июля 2025, 16:33 16
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней

WBO хочет, чтобы украинец сразился с Паркером

«Просто провалили». Ротань прокомментировал поражение в Лиге конференций
Футбол | 25 июля 2025, 10:06 1
«Просто провалили». Ротань прокомментировал поражение в Лиге конференций
«Просто провалили». Ротань прокомментировал поражение в Лиге конференций

Украинский коуч дал несколько комментариев после поражения от «Санта-Коломы»

УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
Бокс | 25.07.2025, 06:20
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
Футбол | 24.07.2025, 23:00
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
В Сербии разозлились на Александрию. Досталось игрокам, тренеру, фанатам
Футбол | 25.07.2025, 04:19
В Сербии разозлились на Александрию. Досталось игрокам, тренеру, фанатам
В Сербии разозлились на Александрию. Досталось игрокам, тренеру, фанатам
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Сундуков ще подорожчав на 1 млн.  після  гри 
Ответить
0
Популярные новости
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
23.07.2025, 11:29 120
Футбол
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
24.07.2025, 10:55 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
23.07.2025, 10:51 6
Футбол
Милевский ответил Арде Турану: «Мы с Ярмоленко смеялись с этих слов»
Милевский ответил Арде Турану: «Мы с Ярмоленко смеялись с этих слов»
24.07.2025, 07:44 8
Футбол
Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
24.07.2025, 05:55 1
Бокс
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
24.07.2025, 08:32 17
Бокс
Усик откажется от всех поясов. Известно, когда это будет
Усик откажется от всех поясов. Известно, когда это будет
24.07.2025, 00:32
Бокс
Йожеф САБО: «Шовковский перестал обращать на него внимание. Он исчез»
Йожеф САБО: «Шовковский перестал обращать на него внимание. Он исчез»
23.07.2025, 12:33 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем