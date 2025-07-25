Судаков обратился к звезде Бешикташа после его дерзкого заявления

24 июля прошел первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).

Коллективы сыграли на стадионе Тупрас в Стамбуле. Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу горняков.

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После игры английский нападающий Бешикташа Темми Абрахам заявил, что они «запомнят празднование футболистов Шахтера», намекнув, что во второй встрече верх возьмет именно турецкая команда.

На эти слова отреагировал полузащитник Шахтера Георгий Судаков:

«Донт пуш зе хорсес!»