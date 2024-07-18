Будущая звезда Ман Сити установил в МЛС исторический возрастной рекорд

Тинейджер Каван Салливан вписал свое имя в историю заокеанской МЛС, став самым молодым игроком в ее летописи.

В ночь на 18 июля в матче своей команды «Филадельфия Юнион» против «Нью-Ингленд Революшн» (5:1) он появился на поле, выйдя на замену на 85-й минуте. На момент дебюта Салливану было 14 лет и 293 дня, что сделало его самым юным футболистом МЛС в истории.

Каван, который, когда ему исполнится 18 лет в 2027 году, станет игроком «Манчестер Сити», превзошел результат Фредди Аду. Он в 2004 году сыграл за «Ди Си Юнайтед» в возрасте 14 лет и 306 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что «Интер Майами» обыграл «Торонто» без звездного Лионеля Месси и украинца Сергей Кривцова, который травмировался в первом тайме встречи.