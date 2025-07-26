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  4. Клуб АПЛ хочет купить Судакова. Туда сватают лучшего игрока Украины
Украина. Премьер лига
26 июля 2025, 21:12 |
2734
3

Клуб АПЛ хочет купить Судакова. Туда сватают лучшего игрока Украины

«Тоттенхэм» рассматривает трансфер украинца

26 июля 2025, 21:12 |
2734
3
Клуб АПЛ хочет купить Судакова. Туда сватают лучшего игрока Украины
ФК Шахтер. Георгий Судаков

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов. Есть предметный интерес от клуба АПЛ, который будет играть в Лиге чемпионов.

По информации источника, украинцем интересуется «Тоттенхэм» – этот интерес еще идет с прошлого лета. Однако отмечается, что руководству «шпор» будет не просто договориться с «горняками» – трансфер Георгия будет не из дешевых.

В прошлом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Отметим, что «Тоттенхэм» также интересуется Ильей Забарным, которого признали лучшим игроком сборной Украины в 2024 году.

Ранее 22-летний Судаков давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Тоттенхэм трансферы АПЛ трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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ALM
Тут трохи помилились у одній букві. Клуб не АПЛ, а УПЛ.
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+1
avk2307
Качка.
У клубів не закрите питання по Соломону.
Який трансфер?
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0
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