Клуб АПЛ хочет купить Судакова. Туда сватают лучшего игрока Украины

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов. Есть предметный интерес от клуба АПЛ, который будет играть в Лиге чемпионов.

По информации источника, украинцем интересуется «Тоттенхэм» – этот интерес еще идет с прошлого лета. Однако отмечается, что руководству «шпор» будет не просто договориться с «горняками» – трансфер Георгия будет не из дешевых.

В прошлом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Отметим, что «Тоттенхэм» также интересуется Ильей Забарным, которого признали лучшим игроком сборной Украины в 2024 году.

Ранее 22-летний Судаков давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.