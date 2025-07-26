Клуб АПЛ хочет купить Судакова. Туда сватают лучшего игрока Украины
«Тоттенхэм» рассматривает трансфер украинца
22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов. Есть предметный интерес от клуба АПЛ, который будет играть в Лиге чемпионов.
По информации источника, украинцем интересуется «Тоттенхэм» – этот интерес еще идет с прошлого лета. Однако отмечается, что руководству «шпор» будет не просто договориться с «горняками» – трансфер Георгия будет не из дешевых.
В прошлом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.
Отметим, что «Тоттенхэм» также интересуется Ильей Забарным, которого признали лучшим игроком сборной Украины в 2024 году.
Ранее 22-летний Судаков давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.
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