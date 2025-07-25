Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле

Главный тренер Бешикташа Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против донецкого Шахтера (2:4), который прошел в Стамбуле:

«Прежде всего, мы играли против сильного и высококлассного соперника. Нам следовало лучше защищаться. Все четыре гола мы могли предотвратить. Я доволен отношением и боевым духом своих игроков. Мы старались изо всех сил. Некоторые игроки не были полностью готовы, потому что присоединились к команде поздно. Ответный матч будет для нас лучше.

Мы извлечем уроки из своих ошибок. Будет сложно, но в моей карьере были матчи, в которых я выходил из таких ситуаций. В ответном матче мы будем более готовы. Я думаю, что в следующей игре мы забьем первый гол и таким образом решим исход противостояния.

Это был сложный матч, мы разочарованы. Нам нужно было лучше защищаться. Это сложный счет для второго матча, мы не должны были пропускать последний гол.

Проигрывать 2:3 перед ответным матчем – это сложный счет. Но проигрывать 2:4 – еще сложнее. Мы не должны были пропускать последний гол».

Ответный поединок между Шахтером и Бешикташем состоится 31 июля в польском городе Краков.

Видеообзор матча Бешикташ – Шахтер (2:4)