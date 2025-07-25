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  4. Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Лига Европы
25 июля 2025, 00:20 |
882
2

Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле

Наставник турецкой команды высказался после первого матча Q2 ЛЕ 2025/26 с горняками

25 июля 2025, 00:20 |
882
2
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер Бешикташа Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против донецкого Шахтера (2:4), который прошел в Стамбуле:

«Прежде всего, мы играли против сильного и высококлассного соперника. Нам следовало лучше защищаться. Все четыре гола мы могли предотвратить. Я доволен отношением и боевым духом своих игроков. Мы старались изо всех сил. Некоторые игроки не были полностью готовы, потому что присоединились к команде поздно. Ответный матч будет для нас лучше.

Мы извлечем уроки из своих ошибок. Будет сложно, но в моей карьере были матчи, в которых я выходил из таких ситуаций. В ответном матче мы будем более готовы. Я думаю, что в следующей игре мы забьем первый гол и таким образом решим исход противостояния.

Это был сложный матч, мы разочарованы. Нам нужно было лучше защищаться. Это сложный счет для второго матча, мы не должны были пропускать последний гол.

Проигрывать 2:3 перед ответным матчем – это сложный счет. Но проигрывать 2:4 – еще сложнее. Мы не должны были пропускать последний гол».

Ответный поединок между Шахтером и Бешикташем состоится 31 июля в польском городе Краков.

Видеообзор матча Бешикташ – Шахтер (2:4)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Allen
Бешикташ - вообще нулевой клуб , как и все турецкие команды…кого бы они не приглашали а прогресса ноль .
Шахтер - довольно слабая команда , это будет видно после первого же норм противника. Но Бешикташ - это вообще дно …
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+1
Alexander Киев
Все може бути, команди відгравались і після 0:4 і більше, тому.. поживемо - побачимо. Ну, а сьогодні, в рідних стінах стадіону, битком забитий.. да й ще ваш домашній стадіон буде приймати фінал цього розіграшу ЛЄ.. - так, сьогодні ви обісрались. Далі буде 👌
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0
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