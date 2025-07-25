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  4. Арда ТУРАН: Нельзя допускать таких простых ошибок, когда играешь так хорошо
Лига Европы
25 июля 2025, 00:09 |
791
0

Арда ТУРАН: Нельзя допускать таких простых ошибок, когда играешь так хорошо

Главный тренер Шахтера прокомментировал победу над Бешикташем в первом матче Q2 ЛЕ

25 июля 2025, 00:09 |
791
0
Арда ТУРАН: Нельзя допускать таких простых ошибок, когда играешь так хорошо
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран прокомментировал победу над турецким Бешикташем (4:2) в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/25:

«Мы упорно работали, чтобы не дать Бешикташу завладеть мячом. Если позволить Бешикташу завладеть мячом, то можно столкнуться с проблемами. Мы знали, что они будут играть против нас статично, но мы знали, что Рафа может пойти вперед, Жедсон может пойти вперед, Оркун, Абрахам могут выйти вперед.

Мы пропустили голы из тех мест, из которых и ожидали. Мы подготовили много деталей, поэтому разочаровывает, когда происходит фундаментальная ошибка. Я доволен игрой, но этого недостаточно.

Еще ничего не решено. Бешикташ – очень большой клуб. Я благодарю их за гостеприимство. Я доволен первым таймом, но мы будем работать над исправлением наших ошибок. Нельзя допускать таких простых ошибок, когда играешь так хорошо.

Если мы хотим выбить Бешикташ, нам нужно сыграть лучше во втором матче. Если ты можешь сделать 50 пасов, ты можешь делать пасы и против сильнейшей команды мира».

Ответный поединок запланирован на 31 июля в городе Краков, Польша.

Видеообзор матча Бешикташ – Шахтер (2:4)

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Арда Туран Бешикташ Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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