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  4. Анна Калинская – Эмма Радукану, Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 июля 2025, 22:42 |
323
0

Анна Калинская – Эмма Радукану, Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне

26 июля 2025, 22:42 |
323
0
Анна Калинская – Эмма Радукану, Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

26 июля на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США) проходят матчи 1/2 финала.

Ориентировочно в 23:30 на центральный корт выйдут Анна Калинская (WTA 48) и Эмма Радукану (Великобритания, WTA 46).

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Лейлы Фернандес, либо против Елены Рыбакиной.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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