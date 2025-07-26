Анна Калинская – Эмма Радукану, Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
26 июля на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США) проходят матчи 1/2 финала.
Ориентировочно в 23:30 на центральный корт выйдут Анна Калинская (WTA 48) и Эмма Радукану (Великобритания, WTA 46).
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в финале поборется либо против Лейлы Фернандес, либо против Елены Рыбакиной.
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