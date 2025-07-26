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26 июля 2025, 12:45 |
640
0

Не Пеле и не Марадона. Шевченко назвал лучшего футболиста в истории

Президент УАФ выделил аргентинца Лионеля Месси

26 июля 2025, 12:45 |
640
0
Не Пеле и не Марадона. Шевченко назвал лучшего футболиста в истории
УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился мнением о том, кто является лучшим футболистом в истории этого вида спорта.

Для меня Месси – лучший в истории футбола. Да, сейчас другая эпоха, чем та, когда играли Пеле и Марадона, но даже с учетом этого Месси – это все. И сравнить с ним можно только Марадону и Пеле.

Трудно найти игрока, который также хорошо обыгрывает и забивает так, как Лионель. Он – идеальный прототип нападающего XXI века. Его невозможно привязать к какой-либо одной позиции. Он вездесущ и заставляет защитников выглядеть неуклюжими», – цитирует Шевченко издание Pasion Futbol.

В нынешнем сезоне аргентинец провел 29 матчей во всех турнирах за американский «Интер Майами», в которых забил 24 гола и отдал восемь результативных передач. Контракт Месси истекает в декабре 2025 года, а его ориентировочная стоимость составляет 18 млн евро.

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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Андрей Шевченко Лионель Месси Пеле Диего Марадона
Николай Титюк Источник: Instagram
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