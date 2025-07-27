Готовят замену Миколенко? Эвертон приобретет левого защитника Баварии

19-летний марокканский левый защитник «Баварии» Адам Азну на финальной стадии перехода в «Эвертон».

Об этом сообщает футбольный инсайдер Флориан Плеттенберг.

Соглашение между клубами уже согласовано, и ожидается, что фланговый защитник в ближайшие дни пройдет медобследование в новой команде.

«Эвертон» заплатит за Адама Азну 9 миллионов евро сразу, а также 3 миллиона евро дополнительных расходов, которые будут прописаны в соглашении.

Адам Азну выступает на той же позиции, что и украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко.

В прошлом сезоне Азну играл в аренде в испанском «Реал Вальядолид». В Ла Лиге сыграл 13 матчей.

Ранее сообщалось, что другой инсайдер Фабрицио Романо также подтвердил переход по Азну.