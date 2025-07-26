Эвертон покупает конкурента Миколенко. В планах еще 9-10 новичков

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Эвертон полностью согласовал с Баварией покупку левого защитника Адама Азну.

Трансфер обойдется ливерпульскому клубу в 9 миллионов евро и еще три миллиона в виде возможных бонусов.

19-летний марокканец может стать конкурентом для украинца Виталия Миколенко. В прошлом сезоне был в аренде в Вильядолиде, отыграл 29 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

При этом тренер Дэвид Мойес отметил, что ждет еще новых игроков. Наставник до завершения трансферного окна хочет видеть «9-10 новичков на различные позиции».

Сезон Эвертон начнет на новом стадионе, который открыли несколько месяцев назад.