Эвертон покупает конкурента Миколенко. В планах еще 9-10 новичков
Мойес требует большое усиление состава после подписания Азну
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Эвертон полностью согласовал с Баварией покупку левого защитника Адама Азну.
Трансфер обойдется ливерпульскому клубу в 9 миллионов евро и еще три миллиона в виде возможных бонусов.
19-летний марокканец может стать конкурентом для украинца Виталия Миколенко. В прошлом сезоне был в аренде в Вильядолиде, отыграл 29 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
При этом тренер Дэвид Мойес отметил, что ждет еще новых игроков. Наставник до завершения трансферного окна хочет видеть «9-10 новичков на различные позиции».
Сезон Эвертон начнет на новом стадионе, который открыли несколько месяцев назад.
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