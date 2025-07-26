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Англия
26 июля 2025, 19:59 | Обновлено 26 июля 2025, 20:20
396
1

Эвертон покупает конкурента Миколенко. В планах еще 9-10 новичков

Мойес требует большое усиление состава после подписания Азну

26 июля 2025, 19:59 | Обновлено 26 июля 2025, 20:20
396
1
Эвертон покупает конкурента Миколенко. В планах еще 9-10 новичков
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Азну

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Эвертон полностью согласовал с Баварией покупку левого защитника Адама Азну.

Трансфер обойдется ливерпульскому клубу в 9 миллионов евро и еще три миллиона в виде возможных бонусов.

19-летний марокканец может стать конкурентом для украинца Виталия Миколенко. В прошлом сезоне был в аренде в Вильядолиде, отыграл 29 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

При этом тренер Дэвид Мойес отметил, что ждет еще новых игроков. Наставник до завершения трансферного окна хочет видеть «9-10 новичков на различные позиции».

Сезон Эвертон начнет на новом стадионе, который открыли несколько месяцев назад.

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Эвертон Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Виталий Миколенко
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Victor673256ua
Стадіон побудували, і гроші на трансфери з'явилися
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