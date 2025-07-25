Дулуб предупредил Ротаня после позора Полесья: Буткевич – не тот человек...

Известный тренер Олег Дулуб поделился эмоциями после позорного поражения житомирского «Полесья» (1:2) в матче с Санта-Коломой в Лиге конференций.

– Как так произошло вообще, что «Полесье» проиграло «Санта-Коломе» из Андорры?

– Первое впечатление – еще ничего не закончено. «Полесье» забило гол, который родился по ошибке «Санта-Коломы» – это же не «Полесье» создало, это была обрезка у «Санта-Коломы» в стадии начала атаки, и уже дальше качественное исполнение Гуцуляка.

Надо было просто забирать мяч на контроль, но он должен был быть вертикальным, чтобы соперника прижимать к воротам. А «Полесье» даже за контролем мяча проиграло.

Такое иногда случается в футболе, но еще два тайма, может быть, четыре, но уже на поле соперника. У "Полесья" есть качественные игроки, которые могут сработать и в контратаках, и в позиционных атаках, но здесь еще ничего не решено.

– Насколько еще тревожный звоночек для дебюта Ротаня – таков результат и такая игра «Полесье»?

– Все зависит на данный момент от доверия руководства. Я вижу, что Буткевич – не тот человек, который принимает невзвешенные решения. Это, возможно, свидетельствует о том, что нужно либо продолжать свою линию, либо как-то максимально быстро перестраиваться. Ибо современный мир тем и отличается, что нужно уметь перестроиться в любой момент, – сказал Дулуб.