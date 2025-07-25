Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дулуб предупредил Ротаня после позора Полесья: Буткевич – не тот человек...
Лига конференций
25 июля 2025, 14:59 | Обновлено 25 июля 2025, 16:09
2441
0

Дулуб предупредил Ротаня после позора Полесья: Буткевич – не тот человек...

Олег Дулуб верит в успех житомирской команды

25 июля 2025, 14:59 | Обновлено 25 июля 2025, 16:09
2441
0
Дулуб предупредил Ротаня после позора Полесья: Буткевич – не тот человек...
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Известный тренер Олег Дулуб поделился эмоциями после позорного поражения житомирского «Полесья» (1:2) в матче с Санта-Коломой в Лиге конференций.

– Как так произошло вообще, что «Полесье» проиграло «Санта-Коломе» из Андорры?

– Первое впечатление – еще ничего не закончено. «Полесье» забило гол, который родился по ошибке «Санта-Коломы» – это же не «Полесье» создало, это была обрезка у «Санта-Коломы» в стадии начала атаки, и уже дальше качественное исполнение Гуцуляка.

Надо было просто забирать мяч на контроль, но он должен был быть вертикальным, чтобы соперника прижимать к воротам. А «Полесье» даже за контролем мяча проиграло.

Такое иногда случается в футболе, но еще два тайма, может быть, четыре, но уже на поле соперника. У "Полесья" есть качественные игроки, которые могут сработать и в контратаках, и в позиционных атаках, но здесь еще ничего не решено.

– Насколько еще тревожный звоночек для дебюта Ротаня – таков результат и такая игра «Полесье»?

– Все зависит на данный момент от доверия руководства. Я вижу, что Буткевич – не тот человек, который принимает невзвешенные решения. Это, возможно, свидетельствует о том, что нужно либо продолжать свою линию, либо как-то максимально быстро перестраиваться. Ибо современный мир тем и отличается, что нужно уметь перестроиться в любой момент, – сказал Дулуб.

По теме:
КРАВЧЕНКО – о порозном поражении Полесья: «Так уже вышло»
Йожеф САБО: «Это полный позор нашего футбола. Нельзя такое допускать»
Экс-игрок сборной Украины: «Вы же понимаете... Это уже не та команда»
Руслан Ротань Геннадий Буткевич Олег Дулуб Полесье Житомир Санта-Колома Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известны детали сделки. Трансфер Забарного согласован
Футбол | 25 июля 2025, 15:38 0
Известны детали сделки. Трансфер Забарного согласован
Известны детали сделки. Трансфер Забарного согласован

Украинский защитник таки переходит в ПСЖ

ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
Бокс | 24 июля 2025, 16:33 16
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней

WBO хочет, чтобы украинец сразился с Паркером

«Верили до последних минут». Андриевский – о матче с Санта-Коломой
Футбол | 25.07.2025, 09:36
«Верили до последних минут». Андриевский – о матче с Санта-Коломой
«Верили до последних минут». Андриевский – о матче с Санта-Коломой
Умер один из самых титулованных хоккеистов Чехии и лучший бомбардир Кометы
Хоккей | 24.07.2025, 18:25
Умер один из самых титулованных хоккеистов Чехии и лучший бомбардир Кометы
Умер один из самых титулованных хоккеистов Чехии и лучший бомбардир Кометы
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Футбол | 25.07.2025, 00:20
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе
Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе
24.07.2025, 21:55 155
Футбол
Милевский ответил Арде Турану: «Мы с Ярмоленко смеялись с этих слов»
Милевский ответил Арде Турану: «Мы с Ярмоленко смеялись с этих слов»
24.07.2025, 07:44 8
Футбол
Усик откажется от всех поясов. Известно, когда это будет
Усик откажется от всех поясов. Известно, когда это будет
24.07.2025, 00:32
Бокс
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
25.07.2025, 05:17 1
Бокс
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
24.07.2025, 23:00 194
Футбол
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
23.07.2025, 23:00 21
Футбол
Промоутер Паркера: «Усику не должны это разрешить. Будет убийство на ринге»
Промоутер Паркера: «Усику не должны это разрешить. Будет убийство на ринге»
23.07.2025, 23:00
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем