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  4. ФЕДЕЦКИЙ – о позоре Полесья в Лиге конференций: «Катастрофически неприятно»
Лига конференций
25 июля 2025, 13:16 |
1649
0

ФЕДЕЦКИЙ – о позоре Полесья в Лиге конференций: «Катастрофически неприятно»

Артем разочарован игрой житомирских «волков»

25 июля 2025, 13:16 |
1649
0
ФЕДЕЦКИЙ – о позоре Полесья в Лиге конференций: «Катастрофически неприятно»
УАФ. Артем Федецкий

Бывший игрок национальной сборной Украины Артем Федецкий поделился эмоциями после позорного поражения житомирского «Полесья» (1:2) в матче с Санта-Коломой в Лиге конференций.

– Что касается Полесья, которое возглавляет ваш многолетний одноклубник и товарищ по сборной Ротань, ожидали такого?

– Да, проигрывать команде из Андорры, о которой я и не слышал даже, это немного… Не то что неприятно, а катастрофически неприятно. Разочаровало Полесье, откровенно.

Но хорошо, что еще есть у Полесья ответный матч. Думаю, что тренерский штаб во главе с Русланом Петровичем внесет поправки и все должно измениться. Шансы у Полесья на проход к следующей стадии Лиги конференций еще есть, они не потеряны, – сказал Артем.

Ответный матч между Полесьем и Санта-Коломой состоится в четверг, 31 июля. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.

Ранее Руслан Ротань объяснил позорное поражение в первом официальном матче во главе «Полесья».

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Артем Федецкий Полесье Житомир Лига конференций Санта-Колома Руслан Ротань
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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