Ситуация ухудшается. Манчестер Сити потерял еще одного игрока
Рубен Диаш получил травму в матче против Борнмута.
27-летний португальский защитник «Манчерстер Сити» Рубен Диаш получил повреждение в матче против «Борнмута» (1:2). По этому поводу высказался главный тренер «Манчерстер Сити» Жузеп Гвардиола.
«К сожалению, эпидемия травм в клубе продолжается. Теперь на несколько матчей мы потеряли нашего защитника Рубена Диаша. Неудивительно, что у нас такие ужасные результаты с такой потерей игроков», - прокомментировал Гвардиола.
Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, Рубену Диашу нужно как минимум две недели на восстановление.
Диаш в этом сезоне уже сыграл за «Манчерстер Сити» во всех соревнованиях.
Напомним, ранее стало известно, что Карло Анчелотти посоветовал Куртуа не играть, а восстанавливаться после травмы.
🚨🔵 Pep Guardiola confirms that Ruben Dias will miss the next two games for Manchester City.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 2, 2024
He’ll be back after the international break. pic.twitter.com/OfhQ1lkmb1
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