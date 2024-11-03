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  4. Ситуация ухудшается. Манчестер Сити потерял еще одного игрока
Англия
03 ноября 2024, 04:50 |
41
0

Ситуация ухудшается. Манчестер Сити потерял еще одного игрока

Рубен Диаш получил травму в матче против Борнмута.

03 ноября 2024, 04:50 |
41
0
Ситуация ухудшается. Манчестер Сити потерял еще одного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний португальский защитник «Манчерстер Сити» Рубен Диаш получил повреждение в матче против «Борнмута» (1:2). По этому поводу высказался главный тренер «Манчерстер Сити» Жузеп Гвардиола.

«К сожалению, эпидемия травм в клубе продолжается. Теперь на несколько матчей мы потеряли нашего защитника Рубена Диаша. Неудивительно, что у нас такие ужасные результаты с такой потерей игроков», - прокомментировал Гвардиола.

Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, Рубену Диашу нужно как минимум две недели на восстановление.

Диаш в этом сезоне уже сыграл за «Манчерстер Сити» во всех соревнованиях.

Напомним, ранее стало известно, что Карло Анчелотти посоветовал Куртуа не играть, а восстанавливаться после травмы.

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Рубен Диаш Жузеп Гвардиола
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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