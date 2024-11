Ситуация ухудшается. Манчестер Сити потерял еще одного игрока

27-летний португальский защитник «Манчерстер Сити» Рубен Диаш получил повреждение в матче против «Борнмута» (1:2). По этому поводу высказался главный тренер «Манчерстер Сити» Жузеп Гвардиола.

«К сожалению, эпидемия травм в клубе продолжается. Теперь на несколько матчей мы потеряли нашего защитника Рубена Диаша. Неудивительно, что у нас такие ужасные результаты с такой потерей игроков», - прокомментировал Гвардиола.

Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, Рубену Диашу нужно как минимум две недели на восстановление.

Диаш в этом сезоне уже сыграл за «Манчерстер Сити» во всех соревнованиях.

🚨🔵 Pep Guardiola confirms that Ruben Dias will miss the next two games for Manchester City.



He’ll be back after the international break. pic.twitter.com/OfhQ1lkmb1