«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил в матче Лиги чемпионов против «Боруссии» (5:2). Куртуа пропустил последний матч «сливочных» против «Барселоны» (0:4).

По информации испанского издания Defensacentral, бельгийский вратарь делает все, чтобы полностью восстановиться к следующему матчу «Реала» в Лиге чемпионов против «Милана». Вратарь уже вернулся на футбольное поле и тренируется с командой. Однако «сливочные» не хотят рисковать голкипером.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал совет Куртуа. Карло сообщил, что голкиперу лучше не играть в следующих матчах «Реала» против «Милана» и «Осасуны», если будет риск. Карло советует полностью восстановиться Тибо и вернуться в старт уже после международной паузы.

Ожидалось, что Лунин должен был сыграть на этих выходных в Ла Лиге против «Валенсии», однако поединок перенесли из-за погодных условий.