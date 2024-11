ВИДЕО. Фанаты клуба АПЛ после сенсации посвятили песню украинской звезде

В субботу, 2 ноября, прошел матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Манчестер Сити».

Игра прошла в Борнмуте на стадионе «Дин Корт». Илья Забарный, который провел полный матч, помог «вишням» одержать победу со счетом 2:1.

После завершения матча фанаты «Бормута» посвятили песню центрбеку сборной Украины. Песня является отсылкой к известному треку Уитни Хьюстон «I Wanna Dance with Somebody»

With Zabarnyi who loves me», – спели фанаты «Борнмута».

I wanna feel the heat with Zabarnyi

Илья Забарный провел в этом сезоне за «Борнмут» в АПЛ десять матчей.

