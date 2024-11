Боруссия Дортмунд может остаться без основного вратаря

Основной голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель раздумывает над уходом с немецкой команды. Вратарь мечтает играть в клубе, который регулярно борется за трофеи.

Швейцарский футболист недоволен нынешними результатами клуба. За восемь туров Бундеслиги «Боруссия» одержала четыре победы, одну ничью и трижды проиграла.

Контракт игрока рассчитан до 2028 года, однако Грегор может покинуть клуб в ближайшее время.

Интерес к швейцарцу проявляют несколько клубов из АПЛ. Имена команд пока что не разглашают.

