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Германия
02 ноября 2024, 03:39 |
45
0

Боруссия Дортмунд может остаться без основного вратаря

Будущее Грегора Кобеля в клубе вызывает вопросы

02 ноября 2024, 03:39 |
45
0
Боруссия Дортмунд может остаться без основного вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Грегор Кобель

Основной голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель раздумывает над уходом с немецкой команды. Вратарь мечтает играть в клубе, который регулярно борется за трофеи.

Швейцарский футболист недоволен нынешними результатами клуба. За восемь туров Бундеслиги «Боруссия» одержала четыре победы, одну ничью и трижды проиграла.

Контракт игрока рассчитан до 2028 года, однако Грегор может покинуть клуб в ближайшее время.

Интерес к швейцарцу проявляют несколько клубов из АПЛ. Имена команд пока что не разглашают.

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Грегор Кобель Боруссия Дортмунд чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Андрій Вітренко Источник: X (Twitter)
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