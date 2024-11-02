Боруссия Дортмунд может остаться без основного вратаря
Будущее Грегора Кобеля в клубе вызывает вопросы
Основной голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель раздумывает над уходом с немецкой команды. Вратарь мечтает играть в клубе, который регулярно борется за трофеи.
Швейцарский футболист недоволен нынешними результатами клуба. За восемь туров Бундеслиги «Боруссия» одержала четыре победы, одну ничью и трижды проиграла.
Контракт игрока рассчитан до 2028 года, однако Грегор может покинуть клуб в ближайшее время.
Интерес к швейцарцу проявляют несколько клубов из АПЛ. Имена команд пока что не разглашают.
🚨⚫️🟡 Gregor #Kobel is disappointed and frustrated with the development at Borussia Dortmund.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 1, 2024
Kobel is eager to play for a team that can regularly compete for titles.
A transfer is no longer out of the question, despite his contract running until 2028, especially since… pic.twitter.com/15MyM5DUta
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