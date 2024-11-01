Игрок Челси не может сыграть против Манчестер Юнайтед из-за аренды
Джейдон Санчо не выйдет на поле, ведь не может играть против собственного клуба
24-летний английский форвард лондонского «Челси» Джейдон Санчо не сможет сыграть в матче против «Манчестер Юнайтед». Это подтвердил главный тренер команды - Энцо Мареска.
«У нас есть потеря, но не из-за травмы. В следующем матче точно пропустит игру Джейдон Санчо. Он арендован у «Манчестер Юнайтед», и согласно договору не может играть против своего клуба.
Однако Джейдон последние дни болел, поэтому отдых пойдет ему на пользу. Все остальные игроки доступны», - цитирует Мареску футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» назначил нового главного тренера.
🚨🔵 Jadon Sancho will miss the game against Man United at Old Trafford — as he couldn't play against his parent club anyway.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2024
“All the players are available but Jadon will be out. He has been ill in the recent days”, says Enzo Maresca. pic.twitter.com/hQdPTdVXFH
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