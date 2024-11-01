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Англия
01 ноября 2024, 17:03 | Обновлено 01 ноября 2024, 17:25
281
0

Игрок Челси не может сыграть против Манчестер Юнайтед из-за аренды

Джейдон Санчо не выйдет на поле, ведь не может играть против собственного клуба

01 ноября 2024, 17:03 | Обновлено 01 ноября 2024, 17:25
281
0
Игрок Челси не может сыграть против Манчестер Юнайтед из-за аренды
Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний английский форвард лондонского «Челси» Джейдон Санчо не сможет сыграть в матче против «Манчестер Юнайтед». Это подтвердил главный тренер команды - Энцо Мареска.

«У нас есть потеря, но не из-за травмы. В следующем матче точно пропустит игру Джейдон Санчо. Он арендован у «Манчестер Юнайтед», и согласно договору не может играть против своего клуба.

Однако Джейдон последние дни болел, поэтому отдых пойдет ему на пользу. Все остальные игроки доступны», - цитирует Мареску футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» назначил нового главного тренера.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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