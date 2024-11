Игрок Челси не может сыграть против Манчестер Юнайтед из-за аренды

24-летний английский форвард лондонского «Челси» Джейдон Санчо не сможет сыграть в матче против «Манчестер Юнайтед». Это подтвердил главный тренер команды - Энцо Мареска.

«У нас есть потеря, но не из-за травмы. В следующем матче точно пропустит игру Джейдон Санчо. Он арендован у «Манчестер Юнайтед», и согласно договору не может играть против своего клуба.

Однако Джейдон последние дни болел, поэтому отдых пойдет ему на пользу. Все остальные игроки доступны», - цитирует Мареску футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» назначил нового главного тренера.

