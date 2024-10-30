«Я фанат Реала». Президент Ла Лиги – о церемонии вручения Золотого мяча

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о бойкотировании «Реалом» церемонии вручения Золотого мяча-2024:

«Я фанат Реала. Важнейшие важные ценности этого клуба – быть джентльменом и пожимать руку, когда проигрываешь. Я думаю, что Реал давно утратил этот дух».

На церемонии вручения Золотого мяча, состоявшейся 28 октября в Париже, не было ни одного представителя королевского клуба. Игроки и делегация «Реала» не посетили церемонию награждения, считая несправедливым то, что звездный вингер сливочных Винисиус Жуниор не получит Золотой мяч.

На этой церемонии «Реал» был признан лучшим клубом года.