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  4. «Я фанат Реала». Президент Ла Лиги – о церемонии вручения Золотого мяча
Испания
30 октября 2024, 19:19 |
261
1

«Я фанат Реала». Президент Ла Лиги – о церемонии вручения Золотого мяча

Хавьер Тебас считает, что игроки «Реала» должны присутствовать на награждении

30 октября 2024, 19:19 |
261
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«Я фанат Реала». Президент Ла Лиги – о церемонии вручения Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о бойкотировании «Реалом» церемонии вручения Золотого мяча-2024:

«Я фанат Реала. Важнейшие важные ценности этого клуба – быть джентльменом и пожимать руку, когда проигрываешь. Я думаю, что Реал давно утратил этот дух».

На церемонии вручения Золотого мяча, состоявшейся 28 октября в Париже, не было ни одного представителя королевского клуба. Игроки и делегация «Реала» не посетили церемонию награждения, считая несправедливым то, что звездный вингер сливочных Винисиус Жуниор не получит Золотой мяч.

На этой церемонии «Реал» был признан лучшим клубом года.

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Хавьер Тебас Реал Мадрид Золотой мяч Винисиус Жуниор Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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MrStepanovM .
я не фанат Реала, але згоден з його демаршем...а Тебасу краще промовчати...
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