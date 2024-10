«Я фанат Реала». Президент Ла Лиги – о церемонии вручения Золотого мяча

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о бойкотировании «Реалом» церемонии вручения Золотого мяча-2024:

«Я фанат Реала. Важнейшие важные ценности этого клуба – быть джентльменом и пожимать руку, когда проигрываешь. Я думаю, что Реал давно утратил этот дух».

На церемонии вручения Золотого мяча, состоявшейся 28 октября в Париже, не было ни одного представителя королевского клуба. Игроки и делегация «Реала» не посетили церемонию награждения, считая несправедливым то, что звездный вингер сливочных Винисиус Жуниор не получит Золотой мяч.

На этой церемонии «Реал» был признан лучшим клубом года.

LALIGA president Javier Tebas said Real Madrid should've went to the Ballon d'Or ceremony and that their "victimhood is unnecessary and exaggerated" 😮 pic.twitter.com/V0Q9WQ9jmp